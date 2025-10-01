5వ తేదీ నాటికి అభ్యర్థుల పేర్లు పంపండి - మంత్రులు, డీసీసీలకు సీఎం రేవంత్ సూచన
ప్రతి జడ్పీటీసీ స్థానానికి ముగ్గురు బలమైన అభ్యర్థులను గుర్తించాలని సూచన - గెలిచే ఆవకాశం ఉన్న అభ్యర్థులను 6, 7 తేదీల్లో పీసీసీ ఎంపిక చేస్తుందన్న సీఎం
Published : October 1, 2025 at 7:38 AM IST
Congress Focus on Local Body Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జడ్పీటీసీ స్థానాలకు అభ్యర్థుల పేర్ల జాబితాలను ఈ నెల 5 నాటికి పీసీసీకి పంపాలని మంత్రులు, జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి సూచించారు. అన్ని జిల్లాల్లో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ముఖ్య నాయకులతో సంప్రదించి ప్రతి జడ్పీటీసీ స్థానానికి ముగ్గురు బలమైన అర్హులైన అభ్యర్థులను గుర్తించాలని స్పష్టం చేశారు.
6,7 తేదీల్లో పీసీసీ ఎంపిక : మంగళవారం సాయంత్రం జూమ్ ద్వారా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్, ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, డిప్యూటీ సీఎం భట్టివిక్రమార్క తదితరులు ఆ భేటీలో పాల్గొన్నారు. అన్ని రకాలుగా పరిశీలించి గెలిచే ఆవకాశం ఉన్న అభ్యర్థులను 6, 7 తేదీల్లో పీసీసీ ఎంపిక చేస్తుందని వివరించారు.
గెలుపే లక్ష్యంగా పని చేయాలని సీఎం సూచన : ఎక్కడా చిన్నపొరపాటు చేయవద్దని గెలుపే లక్ష్యంగా పని చేయాలని మంత్రులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించినట్లు సమాచారం. ఇప్పటి నుంచే ప్రచారంపై నేతలంతా దృష్టిపెట్టాలని చెప్పినట్లు నేతలు వివరించారు. రాష్ట్రప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సూచించారని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు, జీఓ జారీతో వెనుకబడిన వర్గాలకి జరిగే మేలుపై చెప్పాలని నిర్ణయించినట్లు మహేశ్కుమార్గౌడ్ పేర్కొన్నారు. అన్ని జడ్పీటీసీ స్థానాలకి, జిల్లా ముఖ్యనేతలు ఏకాభిప్రాయంతో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలని ఎక్కడైనా భిన్నాభిప్రాయాలు వస్తే పీసీసీ తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్నారు.
పోటీ అధికంగా ఉంటే పీసీసీ దృష్టికి : అభ్యర్థుల ఎంపిక మొదలు ప్రచారం, గెలుపు వరకి అంతా సమష్టిగా పనిచేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎక్కడికక్కడ జిల్లా నేతలే అభ్యర్థులు ఎంపిక చేయాలని, ఎక్కడైనా పోటీ అధికంగా ఉంటే పీసీసీ దృష్టికి తేవాలని నిర్ణయించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభమయ్యేలోగా అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి చేయాలని పీసీసీ యోచిస్తోంది. రాష్ట్రంలో బీసీలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసి తీరాలని నిర్ణయించినట్లు బీసీ నేతలు వెల్లడించారు. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా తమిళనాడు తరహాలో రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తేనే ఇచ్చినమాట నిలబెట్టుకున్నట్లు అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
పొన్నం ప్రభాకర్ ఇంట్లో కీలక సమావేశం : మంత్రుల నివాస ప్రాంగణంలోని పొన్నం ప్రభాకర్ ఇంట్లో కీలక సమావేశం నిర్వహించిన బీసీ నేతలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు, ఎన్నికల్లో అనుసరించే వ్యూహాలపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. న్యాయపర అంశాలు ఎదురైతే రిజర్వేషన్ల అమలుపై ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై సమాలోచనచేశారు. ఈ నెల 8న కోర్టులో రిజర్వేషన్ల అంశంపై సానుకూల తీర్పు వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటి నుంచే కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ఫోకస్ పెట్టింది. అభ్యర్థుల విషయంలోనూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచన మేరకు మంత్రులు, డీసీసీలు పంచాయతీ పోరుపై సమాయత్తం అవుతున్నారు.
ఆ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారడం ప్రత్యక్షంగా చూశారా? - ఆ సమయంలో మీరు అక్కడ ఉన్నారా?
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ కచ్చితంగా గెలిచి తీరాలి : పార్టీ నేతలకు సీఎం దిశానిర్దేశం