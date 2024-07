ETV Bharat / politics

నాయకుల కాళ్లకు దండం పెట్టే సంస్కృతి వీడండి: సీఎం చంద్రబాబు - CBN Want NOT BOWING LEADERS FEET

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Chandrababu on Feet Culture ( ETV Bharat )

CM Chandrababu Want People Not Bowing to Leaders Feet Culture: రాష్ట్రంలో నాయకుల కాళ్లకు దండం పెట్టే సంస్కృతి పోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక నుంచి ఎవరైనా తన కాళ్లకు దండం పెడితే, తానూ వారి కాళ్లకు దండం పెడతానని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ్టి నుంచి నా కాళ్లకు దండం పెట్టే విధానానికి ఫుల్‌స్టాప్‌ పెట్టాలని సీఎం వెల్లడించారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్​లో మీడియా చిట్‌చాట్‌లో ఈ కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చంద్రబాబు తెలిపారు.