CM Chandrababu Serious On Anantapur MLA : అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ తీరుపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతపురంలో వరుస వివాదాలపై దగ్గుబాటి నుంచి సీఎం వివరణ కోరారు. బుధవారం రాత్రి సీఎంను కలిసిన దగ్గుబాటి ఇవాళ మరోమారు కలిశారు. తన దృష్టికి అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చాయని, తీరు మారకుంటే ఉపేక్షించేది లేదని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. ఇటీవల సీఎంను కలిసిన అనంతపురం అధ్యాపకులు ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి వేధింపులపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదులుపై దగ్గుబాటికి చంద్రబాబు సీరియస్గా వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పద్ధతి మార్చుకోవాలని హెచ్చరించారు. ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టకుండా వారి సమస్య పరిష్కరించాలన్నారు.
మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు చర్చించారు. ఎమ్మెల్యేల ప్రవర్తనపై మంత్రులతో మాట్లాడారు. కొంతమంది ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పారు. గాడి తప్పుతున్న ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారంలో ఇంఛార్జి మంత్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. దస్త్రాల క్లియరెన్స్లో అమాత్యులు వేగం పెంచాలని సూచించారు. అధికారుల స్థాయిలో మంత్రులూ ఇంకా స్పీడ్ పెంచాలని స్పష్టం చేశారు.
కేబినెట్ భేటీకి ముందు ముందు ఎమ్మెల్యేల వివాదాస్పద ఘటనలపై మంత్రులతో లోకేశ్ ప్రస్తావించారు. ఎమ్మెల్యేలు దగ్గుబాటి ప్రసాద్, కూనా రవి, బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డి, నజీర్ అహ్మద్ అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. శ్రీకాంత్కు పెరోల్ సిఫార్సు చేసిన కోటంరెడ్డి, సునీల్ వ్యవహారం లోకేశ్ వద్ద చర్చకు వచ్చింది. అనంతపురం, శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యేల సహా మొత్తం ఏడుగురు తీరు సరికాదని లోకేశ్ అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు కూడా ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేల వ్యవహార శైలిపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారని తెలిపారు.
తప్పు ఎవరిదైనా శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే బుడ్డారాజశేఖర్రెడ్డి చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవటం సరికాదని లోకేశ్ తేల్చిచెప్పారు. ప్రతీ ఇంఛార్జ్ మంత్రి తన పరిధిలో ఉన్న ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలను కంట్రోల్ చేయకపోతే ఎలాగని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ క్రిమినల్ మాఫియాను ధీటుగా ఎదుర్కొందామని లోకేశ్ మంత్రులతో అన్నారు. తొలుత ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి మీద విషప్రచారం చేసిన వాళ్లు ఇప్పుడు మంత్రుల స్థాయిని దాటి ఎమ్మెల్యేల మీద కుట్రలు పన్నుతున్నారన్నారు.
ప్రజలకు మెరుగైన సంక్షేమం అందిస్తూ ప్రభుత్వంపై సానుకూలత ఉన్న సమయంలో కొందరి ఎమ్మెల్యేల తీరు ప్రభుత్వానికి, పార్టీకి నష్టం వచ్చేలా ఉంటే ఉపేక్షించేది లేదని లోకేశ్ తేల్చి చెప్పారు. సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు సిఫార్సు చేసినంతమాత్రాన పెరోల్ లాంటి విషయాల్లో ఆచితూచి జాగ్రత్తగా ఉండాలని హోంమంత్రి అనితకు సూచించారు. దివ్యాంగుల పింఛన్ల తొలగింపుపై ఫిర్యాదులను మంత్రులు లోకేశ్ దృష్టికి తీసుకురాగా అర్హులు నష్టపోకుండా పింఛన్లు ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుందామని చెప్పారు.
