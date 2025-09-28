ప్రజలకు నాయకులు, కార్యకర్తలు దగ్గరగా ఉండాలి - మంచి-చెడులు వివరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
టీడీపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ - ఎన్నికల సమయంలోనే ప్రజల వద్దకు వెళ్తానంటే ప్రజలు హర్షించరన్న సీఎం
CM Chandrababu Teleconference on GST Utsav: కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల కారణంగా విద్యుత్ కొనుగోళ్లల్లో దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయలు ఆదా చేసినందున, ఆ మేరకు రానున్న కాలంలో ప్రజలపై 1000 కోట్ల భారాన్ని తగ్గిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. టీడీపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, గ్రామస్థాయి కార్యకర్తలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. గత ప్రభుత్వం విద్యుత్ శాఖను సంక్షోభంలోకి నెట్టేసిందని దుయ్యబట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అసమర్థ విధానాల వల్ల ప్రజలపై విద్యుత్ ఛార్జీల రూపంలో భారం పడిందని మండిపడ్డారు.
15 నెలల కాలంలో విద్యుత్ రంగాన్ని గాడిన పెట్టడంతో పాటు అనేక సమస్యలను పరిష్కరించామని వెల్లడించారు. నేడు తక్కువ ధరకే విద్యుత్ కొనుగోళ్లు చేపట్టామన్నారు. పార్టీ కార్యకర్తలైనా, నాయకులైనా ప్రజలకు ఎప్పుడూ దగ్గరగా ఉంటూ మంచి చెడులను వివరించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలోనే ప్రజల వద్దకు వెళ్తానంటే ప్రజలు హర్షించరని హితవు పలికారు. 11 మంది వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి రాకుండా, అదే పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్సీలు మాత్రం సభకు రావటం ఏం ద్వంద్వ వైఖరి డ్రామా అని చంద్రబాబు నిలదీశారు. సూపర్ సిక్స్ సహా అనేక మేనిఫెస్టో హామీలను నెరవేర్చామని గుర్తు చేశారు.
ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే బాధ్యతను కార్యకర్తలు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన జీఎస్టీ సంస్కరణలతో పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలకు పెద్ద ఎత్తున లబ్ధి జరుగుతుందని, దేశంలో ఇదొక నూతన అధ్యాయమని కొనియడారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ మార్పులను ప్రజలకు వివరించి చెప్పాలని సూచించారు. కనీసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 60 వేల సమావేశాలు పెట్టి ప్రజలకు వివరించాలన్నారు. కూటమి పార్టీలు ఉమ్మడిగా జీఎస్టీ సంస్కరణల ఉత్సవ్ ప్రచారాన్ని నిర్వహించాలని చంద్రబాబు నేతలకు స్పష్టం చేశారు. పారిశ్రామిక, ఆటో మొబైల్, ఫార్మా, వంటి కంపెనీలకు జీఎస్టీ సంస్కరణలతో మేలు జరుగుతుందని వివరించారు.
టూ వీలర్, ఏసీలు, కార్లు వంటి ఇంటి వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయన్నారు. ప్రజలు నిత్యం ఉపయోగించే వస్తువుల రేటు తగ్గాయని, రోగులు వాడే మందులపై జీఎస్టీ లేదన్నారు. ప్రధాని తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ అసెంబ్లీలో తీర్మానం కూడా చేశామని గుర్తు చేశారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ప్రజలకు 8 వేల కోట్ల మేర లబ్ది జరగుతుందని తెలిపారు. రాష్ట్రానికి వచ్చే ఆదాయం తగ్గినా సంస్కరణల వల్ల ప్రజలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారని అభిప్రాయపడ్డారు.
సుపరిపాలన కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలకు ఏం చేశామో వివరించామని, అదే తరహాలో జీఎస్టీ ఉత్సవ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యకర్తల భాగస్వామ్యంతో యోగా డే సక్సెస్ అయిందని, ఇప్పుడు జీఎస్టీ ఉత్సవ్ను సక్సెస్ చేయాలని కోరారు. తెలుగుదేశం ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, గ్రామస్థాయి కార్యకర్తలతో చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
