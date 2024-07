‘అంతా మీరే చేశారు’ - ఓటమిపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య ఫైట్​ - YSRCP Defeat in 2024 Elections

Clash Between YSRCP Leaders about Defeat of 2024 Elections: 2019 ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ భారీ స్థానాలతో అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో ఆ పార్టీకి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులంతా విర్రవీగారు. మనల్ని ఆపేది ఎవరూ లేరంటూ రెచ్చిపోయారు. రాష్ట్రమంతా నేతలు ఒక్కటై అందినకాడికి దోచుకున్నారు. కానీ 2024 ఎన్నికల్లో డామిట్​ కథ అడ్డం తిరిగింది. వైఎస్సార్సీపీ ఘోర ఓటమి చవిచూసింది. దీంతో ఏం చేయాలో దిక్కుతోచని స్థితిలో పడింది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో సీఎం జగన్​ నెల్లూరు జిల్లా పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య ఆసక్తికర చర్చ జరిగింది.

‘అంతా మీరే చేశారు’ ఇది ఒక సినిమాలోని పాపులర్‌ డైలాగు. ఇప్పుడదే డైలాగును వైఎస్సార్సీపీలో తాజా మాజీలు ఒకరిపై ఒకరు గట్టిగానే ప్రయోగించుకున్నారు. ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ బొక్క బోర్లా పడటమే కాకుండా కొన్ని జిల్లాల్లో కూటమి సునామీలో పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. అలాంటి జిల్లాల్లో నెల్లూరు ఒకటి. ఇక్కడ పార్టీ అంతలా భ్రష్టు పట్టిపోవడంపై నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారం వద్ద గురువారం వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య చర్చ నడిచింది. జైల్లో ఉన్న పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని ములాఖత్‌లో కలిసేందుకు జగన్‌ లోపలికి వెళ్లినప్పుడు బయట వేచి ఉన్న తాజా మాజీ మంత్రి, ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే మధ్య సంభాషణ ఆసక్తికరంగా సాగింది.

వెళ్లిపోతున్నారా ! - నన్నొదిలి పోతున్నారా !! - YS Jagan on Leaders Migration

మాజీ మంత్రి: మీ సామాజికవర్గం వారే మా జిల్లాను నాశనం చేశారు.

మాజీ ఎమ్మెల్యే: అంతా మీ వల్లే. మీరే జిల్లాలో పార్టీని సర్వనాశనం చేశారు.