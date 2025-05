ETV Bharat / politics

తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు మేలు చేయాలనేదే మా ఉద్దేశం: మంత్రి నాదెండ్ల - MINISTERS MEET ON CIVIL SUPPLY

Published : May 23, 2025

Ministers Nadendla and Uttam Kumar Reddy Meeting: ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి వాతావరణం నడుమ ప్రజలకు మెరుగైన పాలన అందించేందుకు కలిసి ముందుకు వెళ్లనున్నామని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్‌, ఎన్‌.ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్‌ ఎర్రమంజిల్‌లోని పౌరసరఫరాల భవన్‌లో ఇరువురు మంత్రులు ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇరు రాష్ట్రాల పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్లు డీఎస్ చౌహాన్, సౌరభ్ గౌర్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు మేలు చేయాలనేదే మా ఉద్దేశం: మంత్రి నాదెండ్ల (ETV Bharat) ఈ ఏడాది ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ధాన్యం ఉత్పత్తి అయిన నేపథ్యంలో రైతుల నుంచి ధాన్యం సేకరణ, మద్ధతు ధరల చెల్లింపు, నిల్వ, రవాణ, మిల్లింగ్, పరస్పర సహకారం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీ, ఆస్తుల బదిలీ అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. బియ్యం పంపిణీలో 3 శాతంలోపు మాత్రమే తరుగు, ఎలాంటి అక్రమాలు లేకుండా దేశంలో తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో ఉన్న దృష్ట్యా ఆ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడానికి మంత్రి ఉత్తమ్ అంగీకరించారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత 2017 నుంచి ఏపీఎస్‌సీఎస్‌సీఎల్‌ కార్యాలయం విజయవాడ కేంద్రంగా సేవలందిస్తుండగా హైదరాబాద్‌ ఎర్రమంజిల్‌లో ఉన్న కార్యాలయం ఖాళీగా ఉందని ఆ భవనాన్ని జూన్ 1 నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అప్పగిస్తున్నామని మనోహర్ వెల్లడించారు.

