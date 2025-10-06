ETV Bharat / politics

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారా? - ఆస్తులు, అప్పుల గుట్టు విప్పాల్సిందే

స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అభ్యర్థులు తమ ఆస్తుల వివరాలతో అఫిడవిట్​ దాఖలు చేయాలన్న ఎస్​ఈసీ - విద్యార్హతలు, ఇద్దరు సాక్షులతో సంతకాలు చేయించాలని స్పష్టం చేసిన ఎన్నికల సంఘం

Affidavit in Local Body Elections
Affidavit in Local Body Elections (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2025 at 8:18 PM IST

Affidavit In Local Body Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు తమ నేరచరిత్ర, ఆస్తులు, అప్పులు, విద్యార్హతలకు సంబంధించిన ఇద్దరు సాక్షులు ధ్రువీకరించిన స్వీయ ప్రకటన(అఫిడవిట్‌)ను నామపత్రంతో పాటు దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుందని ఇటీవల రాష్ట్ర ఎన్నికల నియమావళి స్పష్టంగా పేర్కొంది.

  • జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాలు, సర్పంచ్​, పంచాయతీ వార్డులకు పోటీ చేసే అభ్యర్థులు నేరపరమైన పూర్వాపరాలు, సివిల్, క్రిమినల్‌ కేసులు, విధించిన శిక్షలు, కోర్టుల్లో పెండింగ్‌ కేసుల వంటి వివరాలతో పాటు తమకు సంబంధించిన స్థిర, చరాస్తులు, అప్పులు, విద్యార్హతలను విధిగా ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించాలి.
  • అభ్యర్థి తనతో పాటు కుటుంబ సభ్యులైన భార్య, కుమార్తె, కుమారుడికి సంబంధించిన వివరాలను సైతం పొందుపర్చాలి.
  • ఒకవేళ కుమార్తెకు వివాహమైతే ఆమె వివరాలు వెల్లడించాల్సిన అవసరం లేదు. కుమారుడికి వివాహమైతే కోడలి వివరాలు తప్పకుండా పేర్కొనాలి. కుమారుడు, కోడలు కుటుంబం విడిగా నివసిస్తుంటే ఆమె అవసరం ఉండదు.
  • నామపత్రంతో పాటు అందించే ధ్రువీకరణ పత్రంలో గడిని ఖాళీగా వదిలేయరాదు. తనకు వర్తించదని, లేదా నదారత్‌ అని రాయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే నామినేషన్‌ తిరస్కరణకు గురయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
  • అభ్యర్థులు సమర్పించిన అఫిడవిట్‌ ప్రకారం నేర చరిత్ర, ఆస్తులు, అప్పులు ఇంకా పూర్తి వివరాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తన వెబ్‌సైట్‌లో అదే రోజు ప్రదర్శిస్తుంది. స్వీయ ధ్రువీకరణ తప్పుగా ఇచ్చినట్లు రుజువైతే క్రిమినల్‌ కేసు నమోదవుతుందని ఎన్నికల నియమావళి స్పష్టంగా పేర్కొంది.
  • శాసనసభ, శాసనమండలి, పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ, ఎంపీ అభ్యర్థుల నుంచి అఫిడవిట్‌ ద్వారా వివరాలు తెలుసుకుంటున్న ఎన్నికల సంఘం ఈసారి తొలిసారిగా స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల వివరాలను పక్కాగా తెలుసుకోవాలని నిర్ణయించింది.

మొత్తం 5 విడతలుగా స్థానిక సంస్థల పోలింగ్ : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీలకు అక్టోబర్‌ 23న తొలివిడత, 27న రెండో విడత ఎన్నికల పోలింగ్‌ నిర్వహించనున్నట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. గ్రామ పంచాయతీలకు తొలి విడత అక్టోబర్‌ 31న, రెండో విడత నవంబర్‌ 4న, మూడో విడత నవంబర్‌ 8న నిర్వహిస్తామని తెలిపింది. ఎన్నికల పోలింగ్‌ పూర్తయిన తర్వాత అదే రోజు గ్రామ పంచాయతీల ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు.

నవంబర్‌ 11న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపు జరుగనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు తెలిపారు. తెలంగాణలోని 31 జిల్లాల్లోని 565 మండలాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు వివరించారు. 5,749 ఎంపీటీసీ, 565 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయని చెప్పారు. 12,733 గ్రామపంచాయతీలు, 1,12,288 వార్డుల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.

స్థానికంలో త్రిముఖ పోరు! : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధికారంలోని కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్​ఎస్, బీజేపీ పార్టీలు సీరీయస్​గానే తలపడనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎలాగైనా అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకోవాలని కాంగ్రెస్​ పార్టీ పావులు కదుపుతోంది. బీసీ రిజర్వేషన్లను 42 శాతానికి పెంచిన ఘనత తమదేనని వారు ప్రచార ఆర్భాటాలు మొదలు పెడుతున్నారు. కానీ బీసీ రిజర్వేషన్లపై ప్రస్తుతం హైకోర్టులో కేసు ఉంది. అక్టోబర్​ 08న న్యాయస్థానం తీర్పు ఆధారంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఉండనున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపుతూ బీఆర్​ఎస్​ నాయకులు ప్రజల వద్దకు వెళుతున్నారు.

స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అర్హులెవరు? అనర్హులెవరు? - ఎస్​ఈసీ మార్గదర్శకాలు ఇవే

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం: కేటీఆర్‌

LOCAL BODY ELECTIONS IN TELANGANA AFFIDAVIT DETAILING ASSETS తెలంగాణలో స్థానిక ఎన్నికలు AFFIDAVIT IN LOCAL BODY ELECTIONS TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS

