ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే ధ్యేయం: మంత్రి లోకేశ్ - SUB COMMITTEE MEETING ON JOBS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Cabinet Sub Committee Meeting On Jobs Creation in AP: జగన్ మళ్లీ అధికారంలోకి రాడనే గ్యారంటీని పారిశ్రామికవేత్తలు అడుగుతున్నారని విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన విధంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో రాష్ట్రంలో వచ్చే ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే ధ్యేయమని స్పష్టం చేసారు. 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనపై మంత్రి లోకేశ్‌ నేతృత్వంలో మంత్రుల ఉపసంఘం తొలి సమావేశం నిర్వహించింది. సమన్వయ లోపం లేకుండా లక్ష్య సాధనకు అందరూ కలిసికట్టుగా పని చేయాలని కమిటీ నిర్ణయించింది.

ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కలిసికట్టుగా మేనిఫెస్టోను రూపొందించామని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. తొలి హామీ ఐదేళ్లలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన అని పేర్కొన్నారు. దేశ చరిత్రలో ఏ పార్టీ కూడా మేనిఫెస్టోలో ఒక నెంబర్ పెట్టి ఇన్ని ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పలేదని తామే చెప్పామని తెలిపారు. ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపం లేకుండా చూడాలని అన్నారు. ప్రతి 15 రోజులకోసారి కేబినెట్ సబ్ కమిటీ భేటీ జరుగుతుందని తెలిపారు. నెలలో ఒకసారి సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుందని లోకేశ్ అన్నారు.

అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి: పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాల కల్పనను ట్రాక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. పెట్టుబడులు తీసుకురావడం అంత సులభం కాదని చాలా సమయం పడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాల కల్పనపై వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. పెట్టుబడిదారులకు అవసరమైన అనుమతులు, భూకేటాయింపులు త్వరితగతిన మంజూరయ్యేలా చూడాలని నిర్ణయించారు. లక్ష్య సాధనకు అందరూ కలిసికట్టుగా పని చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్, సీఎస్ విజయానంద్ వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.