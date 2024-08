ETV Bharat / politics

వరంగల్​లో ఫ్లెక్సీ - అధికారిక నిర్ణయమా అనధికార నిర్లక్ష్యమా? : కేటీఆర్ - KTR TWEETS TODAY LATEST NEWS

By ETV Bharat Telangana Team

KTR Tweets On State Issues ( ETV Bharat )

KTR Demands To Take Up SRDP Works : హైదరాబాద్‌లో మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేసేందుకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కృషి చేసిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ఈమేరకు తన ఎక్స్ ఖాతాలో ట్వీట్ చేశారు. ఎస్​ఆర్​డీపీలో భాగంగా 42 కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టి, 36 పూర్తి చేసిందన్నారు. 2024లో మిగిలినవి పూర్తి చేయాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు.

కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి కొనసాగుతున్న ఎస్​ఆర్​డీపీ పనులన్నీ మందగించాయని కేటీఆర్ తెలిపారు. గత 8నెలలుగా సరైన పర్యవేక్షణ, చెల్లింపులు లేవని అన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆమోదం పొందిన ఎస్​ఆర్​డీపీలో 3వ దశ పనులను వెంటనే చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. దాంతో పాటు మూసీ, ఎక్స్‌ప్రెస్ వే, కేబీఆర్ పార్క్‌ కింద టన్నెల్స్‌, ఫ్లైఓవర్‌లు, అండర్‌ పాస్‌లు సహా మిగిలిన వాటిని పూర్తి చేయాలన్నారు.