నన్ను అరెస్ట్ చేస్తే రేవంత్ రెడ్డికి పైశాచిక ఆనందం కలుగుతుందేమో: కేటీఆర్‌

రేవంత్‌రెడ్డి కారణంగా ఎల్‌ అండ్‌ టీ చాలా ఇబ్బంది పడింది - రేవంత్‌రెడ్డి వైఖరి వల్లే ఎల్‌ అండ్‌ టీ వెళ్లిపోతోంది - పెట్టుబడిదారులను సాక్షాత్తూ ముఖ్యమంత్రే బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించిన కేటీఆర్‌

Published : September 26, 2025 at 6:14 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 6:40 PM IST

BRS Working President KTR About Hyderabad Metro : బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వ హయాంలో హైదరాబాద్‌ మెట్రోకు మంచి డిమాండ్‌ ఉండేదని కేటీఆర్‌ అన్నారు. తాము దిగిపోయే నాటికి హైదరాబాద్‌ మెట్రో దేశంలో రెండో అతిపెద్ద వ్యవస్థని, తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడే శంషాబాద్​ ఎయిర్‌పోర్టు మెట్రోకు కూడా శంకుస్థాపన చేసినట్లు తెలిపారు. గతంలో ఓఆర్‌ఆర్‌ను వైఎస్‌ నిర్మించినపుడు ఒక మంచి పని చేశారని, దాని పక్కన కొంత భూమి అదనంగా వదిలారని పేర్కొన్నారు.

400 కిలో మీటర్ల మేర మెట్రో విస్తరణకు కేసీఆర్‌ ప్రణాళికలు రచించారని, దశలవారీగా మెట్రో విస్తరణకు గతంలో బీఆర్​ఎస్​ హయాంలోని కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపిందని కేటీఆర్‌ వెల్లడించారు. రేవంత్‌ రెడ్డి రాగానే అనాలోచితంగా ఎయిర్‌పోర్టు మెట్రోను రద్దు చేశారని మండిపడ్డారు. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి తలచుకుంటే ఇప్పటికే ఎయిర్‌పోర్టు మెట్రో పూర్తయ్యేదని, ఈ ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ ఇబ్బంది కూడా లేదని తెలిపారు.

ఎయిర్‌పోర్టు మెట్రో కొనసాగించాలని ఎల్‌ అండ్‌ టీ కంపెనీ కోరిందని, మెట్రో కొనసాగించాలని ఎల్‌ అండ్‌ టీ కోరినా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఒప్పుకోలేదని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. అప్పటి నుంచే సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ఎల్‌ అండ్‌ టీ కంపెనీ మధ్య గొడవ మొదలైందని తెలిపారు. రేవంత్‌రెడ్డి కారణంగా ఎల్‌ అండ్‌ టీ చాలా ఇబ్బంది పడిందని, ఆయన వైఖరి వల్లే వెళ్లిపోతోందని దుయ్యబట్టారు. అనేక కష్టాలు ఎదుర్కొని ఎల్‌ అండ్‌ టీ మెట్రోను నడిపిందన్నారు.

ప్రభుత్వానికి మాయని మచ్చ : ఎల్‌ అండ్‌ టీ నిష్క్రమణ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాయని మచ్చని, పెట్టుబడిదారులను సాక్షాత్తూ ముఖ్యమంత్రే బెదిరిస్తున్నారని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. పారిశ్రామికవేత్తలను జైలులో వేస్తానని రేవంత్‌రెడ్డి బెదిరిస్తూ, నియంతలా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎల్‌ అండ్‌ టీ యాజమాన్యం తమకు చుట్టాలు, బంధువులు కాదన్న కేటీఆర్‌ వారి పట్ల రేవంత్‌రెడ్డి పగ ఈనాటిది కాదని విమర్శించారు.

మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ మరమ్మతులు ఉచితంగా చేస్తామని ఎల్‌ అండ్‌ టీ చెప్పిందని, అలా చెప్పడమే రేవంత్‌రెడ్డికి నచ్చలేదని కేటీఆర్‌ అన్నారు. మేడిగడ్డ నుంచి మెట్రో వరకు ఎల్‌ అండ్‌ టీని రేవంత్‌రెడ్డి వేటాడుతున్నారని, తమ కాంట్రాక్టుల పందేరానికి ఎల్‌ అండ్‌ టీ అడ్డు వస్తుందా? అని ప్రశ్నించారు. తనకు వంతపాడలేదని ఎల్‌ అండ్‌ టీపై రేవంత్‌రెడ్డి కక్షగట్టారని, సాంకేతిక అంశాల సాకుతో కాంట్రాక్టులు రాకుండా చేశారని విమర్శించారు. రేవంత్‌రెడ్డి పగబట్టి ఎల్‌ అండ్‌ టీని రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లగొట్టారని దుయ్యబట్టారు.

మెట్రో భూములపై కాంగ్రెస్‌ నేతల కన్ను : రేవంత్‌రెడ్డి అనాలోచిత నిర్ణయంతో రూ.15 వేల కోట్ల భారం పడిందని, ఖజానా ఖాళీ అని చెప్పే రేవంత్‌రెడ్డి ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. ఎల్‌ అండ్‌ టీకి 2070 వరకు అవకాశం ఉన్నా ముందే వెళ్లగొట్టారన్న కేటీఆర్‌ వారికే చెందిన మైండ్‌ ట్రీ సంస్థ కూడా వెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు. 250 ఎకరాల మెట్రో భూములపై కాంగ్రెస్‌ నేతల కన్నుపడిందని, మెట్రోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడంపై కేంద్రం విచారణ జరపాలని ఆయన కోరారు

