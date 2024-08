ETV Bharat / politics

పార్టీకి పూర్వవైభవం తేవడంపై బీఆర్​ఎస్ ఫోకస్ - త్వరలోనే ఆ ప్రాంతీయ పార్టీల విధానాల అధ్యయనం! - BRS about Party Strengthening

Updated : Aug 17, 2024, 8:24 AM IST

Published : Aug 17, 2024, 7:20 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

BRS on other Regional Parties ( ETV Bharat )

BRS to Study other Regional Parties for Strengthen Party : పదేళ్లు అధికారంలో ఉండి, ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీని సంస్థాగతంగా మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. పార్టీని బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్న భావన శ్రేణుల్లో ఎప్పట్నుంచో ఉంది. 2001లో పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమమే ప్రధానంగా కొనసాగుతూ వచ్చింది. 2014లో రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది. తొమ్మిదిన్నరేళ్ల పాటు రాష్ట్రాన్ని పాలించింది.

ఇటీవల ఎన్నికల్లో ఓడిపోయి, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తోంది. అయితే పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయాలని, ఇతర ప్రాంతీయ పార్టీల విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని గతంలో భావించగా, అది ముందుకు సాగలేదు. ఇటీవల శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశాల్లో పలువురు పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతం గురించి ప్రస్తావించారు. ఇప్పటి వరకు ఎదురైన అనుభవాల నేపథ్యంలో పార్టీని సంస్థాగతంగా మరింత పటిష్ఠం చేసుకోవాలన్న ఆలోచనలో అధినాయకత్వం ఉంది.

సంస్థాగతంగా బలోపేతంపై ప్రణాళికలు : పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం దిశగా ఇప్పటికే పలువురు నేతలతో అధినేత కేసీఆర్ చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. బీఆర్​ఎస్​ ప్రస్థానం రెండు దశాబ్దాలకు పైగా గడిచింది. మరికొన్ని దశాబ్దాల పాటు పార్టీని పటిష్ఠంగా తీర్చిదిద్దాలన్న ఆలోచనతో నాయకత్వం ఉంది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉండటంతో పాటు అన్ని జిల్లాల్లోనూ పార్టీకి కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఉన్న వనరులను సమర్థంగా వినియోగించుకుని పటిష్ఠం చేయాలని భావిస్తున్నారు. తమిళనాడులో డీఎంకే, పశ్చిమబెంగాల్‌లో టీఎంసీ, ఒడిశాలో బీజేడీ వంటి పార్టీలను అధ్యయనం చేయనున్నారు.