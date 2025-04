ETV Bharat / politics

కేసీఆర్ ఈరోజు​ ఏం మాట్లాడతారో? - అందరి దృష్టి బీఆర్​ఎస్​ అధినేత ప్రసంగంపైనే - BRS FORMATION DAY CELEBRATIONS 2025

BRS Party Silver Jubilee Celebrations ( BRS Party Silver Jubilee Celebrations )

By ETV Bharat Telangana Team Published : April 27, 2025 at 7:43 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 8:12 AM IST 3 Min Read

BRS Party Silver Jubilee Celebrations : గులాబీ పార్టీ రజతోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఏడాది పాటు జరగనున్న ఉత్సవాలకు ఇవాళ అంకురార్పణ జరగనుంది. బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా వరంగల్‌లో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. ఊరూరా పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం నేతలు, కార్యకర్తలు ఓరుగల్లుకు బయల్దేరనున్నారు. ఏడాది కార్యాచరణలో భాగంగా సభ్యత్వ నమోదు, సంస్థాగత కమిటీలు, శిక్షణతో పాటు వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. ఎల్కతుర్తి కూడలి గులాబీమయంగా మారింది. అధినేత ప్రసంగం కోసం పార్టీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు ఎదురుచూస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా 2001 ఏప్రిల్‌ 27న ఏర్పడిన నాటి టీఆర్ఎస్​ (నేటి బీఆర్ఎస్) 25 ఏళ్ల పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా రజతోత్సవ సభ నిర్వహించాలని పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ మార్చి 7న పార్టీ నేతలను ఆదేశించారు. ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిన సందర్భంలోనూ, ఆ తర్వాత పార్టీకి వెన్నంటి నిలిచిన వరంగల్‌లోనే రజతోత్సవ సభను నిర్వహించాలని పేర్కొన్నారు. సభ కోసం నేతలు భట్టుపల్లి, దేవన్నపేటల్లో తొలుత స్థలాలను పరిశీలించినా చివరకు హనుమకొండ, సిద్దిపేట, కరీంనగర్ కూడలిగా నిలిచిన ఎల్కతుర్తికే అధిష్ఠానం పచ్చజెండా ఊపింది. ఏప్రిల్ 2న పార్టీ నేతలు బహిరంగ సభకు భూమి పూజ చేశారు. 25 రోజుల్లోనే 25 వసంతాల పార్టీకి కనీవినీ ఎరగని రీతిలో ఏర్పాట్లు చేశారు. 1,213 ఎకరాల్లో సభకు ఏర్పాట్లు : హనుమకొండ జిల్లా ఎల్కతుర్తి రైతుల నుంచి సేకరించిన 1,213 ఎకరాల్లో రజతోత్సవ సభ కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేసింది. మహాసభ ప్రాంగణాన్ని 154 ఎకరాల్లో సిద్ధం చేశారు. 500 మంది కూర్చునేలా గులాబీ రంగులతో బాహుబలి వేదికను తీర్చిదిద్దారు. వేదిక పక్కనే కళాకారుల ఆట-పాట కోసం ప్రత్యేకంగా మరో వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి దాదాపు నాలుగు వేలకు పైగా ఆర్టీసీ బస్సులతో సహా మొత్తం 50 వేల వాహనాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తూ పార్కింగ్ కోసం 1,059 ఎకరాలను కేటాయించి, 5 జోన్లుగా విభజించారు. వీఐపీ వాహనాల కోసం సభా వేదిక ఎడమ భాగం, వెనక భాగంలో పార్కింగ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. సభకు వచ్చే ప్రజల కోసం లక్షకు పైగా కుర్చీలను ఏర్పాటు వేశారు. మహిళల కోసం ప్రత్యేక కుర్చీలు వేసి బారికేడ్లు పెట్టారు. లైట్లు, ఎల్‌ఈడీల కోసం 200 భారీ జనరేటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. కేసీఆర్‌ అందరికీ స్పష్టంగా కనిపించేలా 23 ఎల్‌ఈడీ తెరలను ఏర్పాటు చేశారు.

BRS Party Silver Jubilee Celebrations : గులాబీ పార్టీ రజతోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఏడాది పాటు జరగనున్న ఉత్సవాలకు ఇవాళ అంకురార్పణ జరగనుంది. బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా వరంగల్‌లో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. ఊరూరా పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం నేతలు, కార్యకర్తలు ఓరుగల్లుకు బయల్దేరనున్నారు. ఏడాది కార్యాచరణలో భాగంగా సభ్యత్వ నమోదు, సంస్థాగత కమిటీలు, శిక్షణతో పాటు వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. ఎల్కతుర్తి కూడలి గులాబీమయంగా మారింది. అధినేత ప్రసంగం కోసం పార్టీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు ఎదురుచూస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా 2001 ఏప్రిల్‌ 27న ఏర్పడిన నాటి టీఆర్ఎస్​ (నేటి బీఆర్ఎస్) 25 ఏళ్ల పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా రజతోత్సవ సభ నిర్వహించాలని పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ మార్చి 7న పార్టీ నేతలను ఆదేశించారు. ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిన సందర్భంలోనూ, ఆ తర్వాత పార్టీకి వెన్నంటి నిలిచిన వరంగల్‌లోనే రజతోత్సవ సభను నిర్వహించాలని పేర్కొన్నారు. సభ కోసం నేతలు భట్టుపల్లి, దేవన్నపేటల్లో తొలుత స్థలాలను పరిశీలించినా చివరకు హనుమకొండ, సిద్దిపేట, కరీంనగర్ కూడలిగా నిలిచిన ఎల్కతుర్తికే అధిష్ఠానం పచ్చజెండా ఊపింది. ఏప్రిల్ 2న పార్టీ నేతలు బహిరంగ సభకు భూమి పూజ చేశారు. 25 రోజుల్లోనే 25 వసంతాల పార్టీకి కనీవినీ ఎరగని రీతిలో ఏర్పాట్లు చేశారు. 1,213 ఎకరాల్లో సభకు ఏర్పాట్లు : హనుమకొండ జిల్లా ఎల్కతుర్తి రైతుల నుంచి సేకరించిన 1,213 ఎకరాల్లో రజతోత్సవ సభ కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేసింది. మహాసభ ప్రాంగణాన్ని 154 ఎకరాల్లో సిద్ధం చేశారు. 500 మంది కూర్చునేలా గులాబీ రంగులతో బాహుబలి వేదికను తీర్చిదిద్దారు. వేదిక పక్కనే కళాకారుల ఆట-పాట కోసం ప్రత్యేకంగా మరో వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి దాదాపు నాలుగు వేలకు పైగా ఆర్టీసీ బస్సులతో సహా మొత్తం 50 వేల వాహనాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తూ పార్కింగ్ కోసం 1,059 ఎకరాలను కేటాయించి, 5 జోన్లుగా విభజించారు. వీఐపీ వాహనాల కోసం సభా వేదిక ఎడమ భాగం, వెనక భాగంలో పార్కింగ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. సభకు వచ్చే ప్రజల కోసం లక్షకు పైగా కుర్చీలను ఏర్పాటు వేశారు. మహిళల కోసం ప్రత్యేక కుర్చీలు వేసి బారికేడ్లు పెట్టారు. లైట్లు, ఎల్‌ఈడీల కోసం 200 భారీ జనరేటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. కేసీఆర్‌ అందరికీ స్పష్టంగా కనిపించేలా 23 ఎల్‌ఈడీ తెరలను ఏర్పాటు చేశారు. అధినేత ప్రసంగంపైనే అందరి దృష్టి : 2017 ఏప్రిల్ 27న పార్టీ ఆవిర్భావ సభను వరంగల్​లోని ప్రకాశ్​రెడ్డిపేటలో ఘనంగా నిర్వహించగా, అంతకు మించి ఆర్భాటంగా రజతోత్సవ సభను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఎడ్లబళ్లలోనూ, సైకిళ్లు, పాదయాత్ర ద్వారాను కార్యకర్తలు, అభిమానులు సభా ప్రాంగణానికి చేరుకుంటున్నారు. కేసీఆర్ సాయంత్రం 5 గంటలకు సభా ప్రాంగణానికి చేరుకుంటారు. ఇందుకోసం సభ సమీపంలోనే హెలిప్యాడ్‌ను సిద్ధం చేశారు. కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడతారన్న దానిపైనే ప్రత్యేక ఆసక్తి నెలకొంది. ఒక్కరితో మొదలై ఆరు దశాబ్దాల కలను, కోట్లాది మంది ఆకాంక్షను నెరవేర్చిన గులాబీ జెండా పురుడు పోసుకుని సరిగ్గా 25 ఏళ్లు అవుతుందని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ అన్నారు. రజతోత్సవ పండుగలో భాగస్వాములై పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయాలని ఎక్స్‌ వేదికగా కోరారు. రజతోత్సవాల్లో భాగంగా ఏడాది పాటు వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని పార్టీ ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. వరంగల్ సభ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని డిజిటల్ విధానంలో చేపట్టనున్నారు. అనంతరం వార్డు స్థాయి మొదలు రాష్ట్ర స్థాయి వరకు పార్టీ సంస్థాగత కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. నేతలు, కార్యకర్తలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శిక్షణా కార్యక్రమాలను కూడా బీఆర్ఎస్ నిర్వహించనుంది. వీటితో పాటు ఇతర కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహించాలని పార్టీ నిర్ణయించింది. బీఆర్‌ఎస్‌ రజతోత్సవ సభకు ఏర్పాట్లు పూర్తి - 10 లక్షల మంది తరలివస్తారని అంచనా - BRS PARTY SILVER JUBILEE

Last Updated : April 27, 2025 at 8:12 AM IST