కొత్త న్యాయ చట్టాలను మోదీ ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలి : వినోద్‌ కుమార్ - BRS Leaders on New Criminal Laws

BRS Leaders on New Criminal Laws in India : జులై 1 నుంచి అమల్లోకి రాబోతున్న కొత్త న్యాయ చట్టాలను మోదీ ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ కార్యాలయంలో మాట్లాడిన ఆయన కొత్త చట్టం, వాటి ఇబ్బందులపై మాట్లాడారు.

కొత్త చట్టాలకు హిందీ పేర్లు : రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 348 ప్రకారం కొత్త చట్టాలు ఆంగ్లంలోనే అమలు చేయాలని ఉందన్నారు. కానీ దానికి విరుద్ధంగా కొత్త చట్టాల పేర్లను హిందీలో పెట్టారని ఆరోపించారు. హిందీ సంస్కృతిని బలవంతంగా అన్ని రాష్ట్రాలపై రుద్దాలని ప్రధానీ మోదీ, అమిత్‌ షా చూస్తున్నారన్నారు. ఇండియన్ పీనల్‌ కోడ్‌ను భారతీయ న్యాయ సన్నిహితగా మార్పు చేశారని, క్రిమినల్‌ ప్రొసీజర్‌ కోడ్‌ను భారతీయ నాగరిక సురక్ష సన్నిహితగా, ఇండియన్‌ ఎవిడెన్స్‌ యాక్ట్‌ను భారతీయ సాక్ష అభియాన్‌ అని పేరు మార్చారని తెలిపారు. దక్షిణ భారత దేశంలో బలవంతంగా హిందీని రుద్దడం ఏంటని ప్రశ్నించారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గోబెల్స్ సూత్రాన్ని పాటిస్తున్నారు : వినోద్ కుమార్ - Former MP Vinod Kumar allegations

సుప్రీంకోర్టు బార్‌ అసోసియేషన్ మాజీ అధ్యక్షురాలు ఇందిరా జయసింగ్‌ సుధీర్ఘ లేఖ రాశారని, ఆ లేఖపై దేశంలో ఉన్న మేధావి వర్గం సుమారు 3 వేల మంది వరకు మేధావులు సంతకాలు పెట్టారన్నారు. అందులో మహాత్మా గాంధీ మనవడు కూడా ఉన్నారని తెలిపారు. గతంలో రైతులు అలానే తెచ్చారని, అన్నదాతలు ఉద్యమం చేస్తే వాటిని వెనక్కి తీసుకున్నారని గుర్తుచేశారు.