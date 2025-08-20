BRS Leader KTR on Vice President Election : తెలంగాణ ప్రజల ఆలోచనలు, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటామని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ వెల్లడించారు. తమకు దిల్లీలో బాస్లు లేరన్న మాజీ మంత్రి ఎన్డీఏ, ఇండి కూటమితో ఒప్పందం లేదని స్పష్టం చేశారు. బీసీల కోసం దిల్లీ, అంతరిక్షం వరకైనా వెళ్లి కొట్లాడుతామన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా బలహీన వర్గాల వ్యక్తిని ఎందుకు ఎంపిక చేయలేదని ప్రశ్నించారు. సెప్టెంబర్ 9లోగా 2 లక్షల టన్నుల యూరియా ఎవరిస్తామంటే వారికే మా మద్దతిచ్చే అంశంపై పరిశీలిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.
"మేము ఎన్డీఏ, ఇండి కూటమిలో లేము. మాకు దిల్లీలో ఏ బాస్లు లేరు. తెలంగాణ ప్రజల ఆలోచనలు, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో యురియా కొరత ఉంది. సెప్టెంబర్ 9లోగా 2 లక్షల టన్నుల యూరియా ఎవరిస్తామంటే ఆ పార్టీ అభ్యర్థికి మద్ధతు ఇచ్చే అంశంపై ఆలోచిస్తాం."- కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
