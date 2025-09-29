స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం: కేటీఆర్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలు - గల్లీ ఎన్నికైనా, దిల్లీ ఎన్నికైనా బీఆర్ఎస్కు అనుకూలమే అన్న పరిస్థితి కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్య
Published : September 29, 2025 at 3:12 PM IST
BRS Leader KTR Comments on Local Body Elections 2025 : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎదుర్కొనేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని, ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా, పార్టీ వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు సంసిద్ధంగా ఉంటుందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాతావరణం చూస్తే గల్లీ ఎన్నికైనా, దిల్లీ ఎన్నికైనా బీఆర్ఎస్కు అనుకూలమే అన్న పరిస్థితి కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.
నగరంలో రోడ్లను కూడా కనీసం నిర్వహించలేకపోతున్నారు : జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి చెందిన టీడీపీ నేత ప్రదీప్ చౌదరి తెలంగాణ భవన్లో కేటీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్లో చేరారు. ప్రజలు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలను మర్చిపోయారని అనుకుంటోందన్న ఆయన కానీ 'గ్యారెంటీల' పేరుతో కాంగ్రెస్ చేసిన గారడీని ప్రజలు మర్చిపోలేదని కేటీఆర్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలకు ముందు గ్యారెంటీ కార్డులతో చేసిన గారడీలను గుర్తు చేసేందుకు బీఆర్ఎస్ 'బాకీ కార్డులను' తీసుకొచ్చిందని, వాటిని ఇంటింటికీ తీసుకుపోతే కాంగ్రెస్ పాలనలో అవే బ్రహ్మాస్త్రం అవుతాయని వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన అభయహస్తం, భస్మాసుర హస్తం అని తేలిపోయిందన్న ఆయన హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక్కటంటే ఒక్క ఫ్లైఓవర్ కూడా కట్టలేదని, నగరంలో రోడ్లను కూడా కనీసం నిర్వహించలేకపోతోందని ఆరోపించారు.
మోరీలు శుభ్రపరిచే పరిస్థితి లేదు : హైదరాబాద్ నగరంలో బీఆర్ఎస్ హయాంలో చేసిన అభివృద్ధిని చూసి జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ఓటు వేసి మాగంటి సునీతను భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తారన్న నమ్మకం ఉందని కేటీఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉంటే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం రోమ్ నగరం తగలబడుతుంటే ఫిడేలు వాయించిన నీరో చక్రవర్తి లాగా ఉన్నారని మండిపడ్డ కేటీఆర్ ఉన్న హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఉద్ధరించే పరిస్థితి లేదు కానీ, కొత్త నగరాన్ని కడతానని ఫోజులు కొడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. నగరంలో కనీసం మోరీలు శుభ్రపరిచే పరిస్థితి లేదని, వీధి దీపాలు వెలిగించే పరిస్థితి లేదని ఆక్షేపించారు. పురపాలక శాఖా మంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి పూర్తిగా విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. ఒకప్పుడు తెలుగు వారు దేశంలో ఉన్నారని ఎన్టీఆర్ నిరూపిస్తే, దేశంలో తెలంగాణ వారు ఉన్నారని కేసీఆర్ నిరూపించారని అన్నారు.
"స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఎన్నికలు ఏవైనా బీఆర్ఎస్ ఎదుర్కొనేందుకు సంసిద్ధంగా ఉంటుంది. గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకు ఏ ఎన్నికైనా బీఆర్ఎస్కు అనుకూలమే. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలను ప్రజలు మర్చిపోయారని అనుకుంటుంది. కాంగ్రెస్ గ్యారెంటీ కార్డులను గుర్తుచేసేందుకు మేము 'బాకీ కార్డులను' తీసుకువచ్చాం. 'బాకీ కార్డుల' ద్వారా కాంగ్రెస్ బాకీలను ఇంటింటికీ చేర్చడానికి ఉద్యమించాం. 'బాకీ కార్డులు' ఇంటింటికి తీసుకుపోతే, అదే కాంగ్రెస్ పాలనలో బ్రహ్మాస్త్రం. కేసీఆర్ను తిరిగి తెచ్చుకోవాలనే ఆలోచన ప్రజల్లో కనిపిస్తుంది. ఉన్న హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఉద్ధరించే పరిస్థితి లేదు. కానీ కొత్త నగరాన్ని కడతానని ఫోజులు కొడుతున్నారు. మున్సిపల్ శాఖ విషయంలో సీఎం రేవంత్ పూర్తిగా విఫలమయ్యారు." - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేత
స్థానిక ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల - 3 విడతల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికల నిర్వహణ