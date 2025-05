ETV Bharat / politics

కేసీఆర్​తో హరీశ్​రావు మరోసారి భేటీ - కాళేశ్వరం నోటీసుల పైనే ప్రధానంగా చర్చ! - HARISH RAO MEETS KCR

Harish Rao Meets KCR ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 28, 2025 at 12:35 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 12:54 PM IST 1 Min Read

BRS Leader Harish Rao Meets EX CM KCR : కాళేశ్వరం కమిషన్ నోటీసుల నేపథ్యంలో మాజీమంత్రి హరీశ్ రావు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్​తో సమావేశమయ్యారు. ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనతో భేటీ అయ్యారు. కాళేశ్వరం ఆనకట్టల సంబంధిత అంశాలపై విచారణ చేస్తున్న జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ కేసీఆర్​తో పాటు హరీశ్ రావు, ఈటల రాజేందర్​కు నోటీసులు జారీ చేసింది. జూన్ 5న తేదీన కేసీఆర్, 6వ తేదీన ఈటల రాజేందర్, 9వ తేదీన హరీశ్ రావు కమిషన్ ముందు హాజరుకావాల్సి ఉంది. నోటీసుల నేపథ్యంలో కేసీఆర్ ఇప్పటికే న్యాయనిపుణులు, విశ్రాంత ఇంజినీర్లతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. హరీశ్ రావు కూడా ఇప్పటికే రెండు మార్లు కేసీఆర్​తో సమావేశమయ్యారు. తాజాగా మరోమారు బుధవారం కేసీఆర్​తో ఆయన భేటీ అయ్యారు. నోటీసులు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన విషయాలు, విచారణ, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ సందర్భంగా జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ ప్రస్తావిస్తున్న అంశాలు, తదితరాల గురించి చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.

