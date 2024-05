\పట్టభద్రుల ఉపఎన్నిక ఫోకస్​ పెట్టిన బీజేపీ (ETV Bharat)

BJP Focus on Graduate MLC by Election : వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్సీ ఉప ఎన్నికకు బరిలో దిగిన అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు. ఈ నెల 27న పోలింగ్ ఉండటంతో మూడు ప్రధాన పార్టీలు పట్టభద్రులను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డాయి. బీజేపీ అభ్యర్థిగా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, గత ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన గుజ్జుల ప్రేమేందర్ రెడ్డిని బరిలో దింపింది. లోక్​సభ ఎన్నికల ప్రచారం ముగియడంతో కమలదండు ప్రేమేందర్ రెడ్డి విజయం కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తోంది. ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి పట్టభద్రుల ఓటు నమోదు నుంచే ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.

BJP on Congress Government Mistakes : పట్టభద్రుల ఉప ఎన్నికను బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. జిల్లాల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. పార్టీ ముఖ్య నేతలు సైతం ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాల్లో పర్యటిస్తూ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని కోరుతున్నారు. గత బీఆర్​ఎస్​ సర్కారు, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ నిరుద్యోగులకు న్యాయం జరగాలంటే ప్రశ్నించే గొంతుకను గెలిపించాలని ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.

లోక్​సభ పోరు ముగిసింది - ఇక పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికపై ప్రధాన పార్టీల గురి - Telangana Graduate MLC By Election

BJP Campaign in Villages in Telangana : అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోయినప్పటికీ మంచి ఓట్లు, సీట్లు సాధించిన కాషాయదళం, అదే ఉత్సాహంతో లోక్‌సభ ఎన్నికల్లోనూ పని చేసింది. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి మోదీ వేవ్ బాగా కలిసి వచ్చిందని, ఇదే వేవ్‌ను పట్టభద్రుల ఉప ఎన్నికలోనూ అందిపుచ్చుకోవాలని రాష్ట్ర నాయకత్వం భావిస్తోంది. పట్టణ ప్రాంతానికే పరిమితమైన బీజేపీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్లినట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. ఓటింగ్ సరళిని చూస్తే కొన్నిచోట్ల పల్లెల్లోనూ నిశ్శబ్దంగా కమలం గుర్తుకు ఎక్కువ ఓట్లు పడినట్లు సమాచారం. గ్రామీణ ప్రజలకు సైతం బీజేపీ చేరువైందని, పట్టభద్రులు తమను విశ్వసిస్తారని నేతలు భావిస్తున్నారు.

హోరెత్తిస్తున్న ప్రచారం : బీజేపీ అభ్యర్థి ప్రేమేందర్ రెడ్డి విద్యార్థి దశ నుంచే ఒకే సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి పని చేయడం, వివాద రహితుడిగా, ఈ మూడు ఉమ్మడి జిల్లాలకు సుపరిచితుడు కావడం, గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓటమి చవిచూడటం తదితర అంశాలు కలిసి వస్తాయని రాష్ట్ర నాయకత్వం అంచనా వేస్తోంది. అభ్యర్థి గుజ్జుల ప్రేమేందర్ రెడ్డి తనదైన శైలిలో ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, న్యాయవాదులు, మేధావులు, నిరుద్యోగ యువతను కలిసి తనకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని ఓట్లు అడుగుతున్నారు.

గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఉపఎన్నిక - బీజేపీ అభ్యర్థిగా గుజ్జుల ప్రేమేందర్ రెడ్డి - GRADUATE MLC BY POLL BJP CANDIDATE



BJP State Incharge on MLC Election : పట్టభద్రుల ఉపఎన్నికకు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం ఇంఛార్జ్‌లను నియమించింది. నియోజకవర్గ ఇంఛార్జీగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాంచందర్రావును నియమించింది. అలాగే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు ఇంఛార్జ్‌లుగా కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి, ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్, ఉమ్మడి నల్గొండకు ఎంపీ నేతకాని వెంకటేశ్, ఎమ్మెల్సీ ఏవీఎన్ రెడ్డి, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు మాజీ ఎమ్మెల్యే ధర్మారావు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ జనార్ధన్ రెడ్డిలను ఇంఛార్జ్‌లుగా నియమించింది. ఎమ్మెల్సీ ఉప ఎన్నికలు ముగిసే వరకు జిల్లాల ఇంఛార్జ్‌లు ఎప్పటికప్పుడు జిల్లాలో ఉన్న పరిస్థితులను సమీక్షిస్తూ, గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లను బీజేపీకి అనుకూలంగా మలుచుకునే విధంగా వ్యూహాలను రచిస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

లోక్​సభ పోరు ముగిసింది - ఎమ్మెల్సీ ఉప ఎన్నికకు వేళైంది - బరిలో 52 మంది అభ్యర్థులు - Telangana Graduate MLC By Election