అనంతలో 'సూపర్‌ 6-సూపర్‌ హిట్‌' సభ - 60 ఎకరాల్లో ఏర్పాట్లు

అనంతపురంలో సూపర్‌సిక్స్‌-సూపర్‌ హిట్‌ సభకు సర్వం సిద్ధం - పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేస్తున్న కూటమి నేతలు - కూటమి జెండాలతో కళకళలాడుతున్న అనంతపురం

Published : September 9, 2025 at 7:08 PM IST

Arrangements for Super Six-Super Hit Meeting: సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ పేరిట తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీలు రేపు (బుధవారం) అనంతపురంలో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభకు సర్వం సిద్ధమైంది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత తొలిసారి 3 పార్టీలు కలిసి నిర్వహిస్తున్న వేడుక కావడంతో పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. మంత్రుల నుంచి ముఖ్యమైన నేతలు ఇప్పటికే ఈ సభ కోసం అనంతపురానికి చేరుకుని ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కూటమి జెండాలతో అనంతపురం రెపరెపలాడుతోంది. ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఈ సభకు హాజరవుతారనే అంచనాలతో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు.

కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 15 నెలల్లో జరిగిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలు, ప్రజలకు అందించిన సేవలు వివరించేందుకు అనంతపురం వేదికగా తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీలు భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహణకు సిద్ధమయ్యాయి. వచ్చే 4 ఏళ్లు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఏం చేయబోతుందో కూడా ఈ సభ ద్వారా స్పష్టత ఇవ్వనున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ తదితర ప్రముఖ నాయకులు కూటమి లక్ష్యాలను ఈ సభ ద్వారా ప్రజల ముందు ఆవిష్కరిస్తారు. ప్రస్తుతం సభ ఏర్పాట్లను మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్ నేతలు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సూపర్ సిక్స్ హామీలన్నీ అమలు చేసి సూపర్ హిట్ కొట్టామని సీఎం స్పష్టం చేయనున్నారు. రేపు బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ఏం మాట్లాడతారనే దాని పట్ల సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

వివరించే అంశాలు: బుధవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు అనంతపురంలో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభకు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి లక్షల మంది తరలివస్తారనే అంచనాతో భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ‘కలిసి వచ్చాం, కలిసి గెలిచాం, కలిసి పని చేస్తున్నాం భవిష్యత్తులోనూ కలిసే ఉంటాం’ అనే సందేశాన్ని ప్రజలకు, 3 పార్టీల కార్యకర్తలకు అందించనున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా సంక్షేమ పథకాల అమలు, పారిశ్రామికవేత్తల్లో భరోసా నింపుతూ పెట్టుబడుల సాధన గురించి చెప్పనున్నారు.

పింఛన్ల పెంపు, దీపం 2.0 ద్వారా 2.3 కోట్ల ఉచిత గ్యాస్‌ సిలిండర్ల పంపిణీ, ‘తల్లికి వందనం’ ద్వారా 67 లక్షల మంది విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో 13 వేల రూపాయల చొప్పున నిధుల జమ, అన్నదాతా సుఖీభవతో 44 లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, మెగా డీఎస్సీ, అన్నక్యాంటీన్ల పునరుద్ధరణ లాంటి అంశాలను ప్రజలకు తెలపనున్నారు. 10 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడుల సాధనకు ఒప్పందాలు, పరిశ్రమల స్థాపన తద్వారా నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలకు భరోసా కల్పించడం, దేశంలో ఎక్కడాలేని విధంగా 5 కోట్ల మంది ప్రజలకు వర్తించేలా ‘యూనివర్సల్‌ హెల్త్‌ పాలసీ’ అమలుపై వివరిస్తారు.

32 పార్కింగ్ పాయింట్స్: సభ నిర్వహణకు మొత్తం 60 ఎకరాల స్థలాన్ని అనంతపురం నడిబొడ్డున సిద్ధం చేశారు. సభా ప్రాంగణానికి ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వచ్చేందుకు ప్రాంగణం చుట్టుపక్కల దాదాపు 400 ఎకరాల్లో 32 పార్కింగ్ పాయింట్స్ సిద్ధం చేశారు. కేవలం అర కిలోమీటర్‌ దూరంలోనే వాహనాలు పార్క్ చేసుకుని సభా స్థలికి చేరుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. 5 వేల మందికి పైగా పోలీసులు పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 40కి పైగా డ్రోన్లతో ప్రతీ అనువు జల్లెడ పడుతున్నారు.

