పచ్చదనం పేరుతో రూ.100 కోట్ల కుంభకోణం - జగన్ ప్యాలెస్ కోసం రూ.5.79 కోట్లు
గత ప్రభుత్వంలో పనులు చేయకుండానే బిల్లులు చెల్లింపులపై తీవ్ర ఆరోపణలు - శాసనసభలో ప్రశ్నించిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 1:37 PM IST
AP Greenery and Beautification Scam: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాష్ట్ర పట్టణ పచ్చదనం, సుందరీకరణ సంస్థ (APGBC) పనులలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు చోటు చేసుకున్నాయని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభలో ఆరోపించారు. పనులు చేయకుండానే బిల్లులు చెల్లించడం, అంచనాలకు మించిన చెల్లింపులు జరగడం వంటి అంశాలపై రూ.100 కోట్ల కుంభకోణం జరిగిందని సభలో తీవ్ర విమర్శలు వినిపించాయి.
అమృత్ 2.0 కింద భారీ అవకతవకలు: ఆమదాలవలస ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ ‘కాలింగ్ అటెన్షన్’ కింద ఈ అంశాన్ని సభలో ప్రస్తావించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ “వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో గ్రీనరీ, బ్యూటిఫికేషన్, చెరువుల తవ్వకాల పేరుతో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయి. రూ.134 కోట్ల విలువైన పనుల్లో, రూ.100 కోట్లకు పనులు చేయకుండానే బిల్లులు చెల్లించారు. నా నియోజకవర్గంలో రూ.85 లక్షల అంచనాకు రూ.93 లక్షల బిల్లులు చెల్లించడమే కాకుండా, అసలు పనులు చేయకుండానే రూ.51 లక్షలు వెచ్చించినట్లు రికార్డుల్లో చూపారు” అని పేర్కొన్నారు.
జగన్ ప్యాలెస్ గ్రీనరీపై అనుమానాలు: ఆయనతో పాటు పలువురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా తమ నియోజకవర్గాల్లో ఇలాంటి అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా పులివెందుల అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో రూ.29.50 కోట్ల పనులు, అలాగే తాడేపల్లిలో మాజీ సీఎం జగన్ ప్యాలెస్ పచ్చదనం కోసం రూ.5.79 కోట్లు, విశాఖ రుషికొండ ప్యాలెస్కు రూ.8.58 కోట్లు, విశాఖలో జీ-20 సదస్సు కోసం రూ.17.88 కోట్లు, గన్నవరం విమానాశ్రయం పనులకు రూ.7.47 కోట్లు, విజయవాడ అంబేడ్కర్ స్వరాజ్ మైదానానికి రూ.2.75 కోట్లు చెల్లింపులు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మొత్తాల్లో పెద్ద భాగం ఒకే గుత్తేదారైన ఆర్వీ కన్స్ట్రక్షన్స్కు రూ.121 కోట్లు చెల్లించడం మరింత అనుమానాలకు తావిస్తోంది. చాలాచోట్ల పనులు చేయకుండానే బిల్లులు చెల్లించారని, మిగతా చోట్ల కేవలం 40% పనులే పూర్తి చేశారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
ప్రజా ధనంపై అధికారులు-గుత్తేదారుల దోపిడి: ఈ కుంభకోణంలో సీఈ, ఎస్ఈ, క్షేత్రస్థాయి ఇంజినీర్లతో పాటు ఉన్నతాధికారుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రజా ధనాన్ని ఇంజినీర్లు, అధికారులు, గుత్తేదారులు కలిసి లూటీ చేశారని సభ్యులు మండిపడ్డారు. పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ “విశాఖ జీ-20 సదస్సు గ్రీనరీ కోసం మొక్కల కొనుగోళ్లలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయి. బిల్లులు, పనులపై సమగ్ర విచారణ అవసరం” అన్నారు. ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ కూడా పాలకొండ వెంకట్రాయుని కోనేరు పనులకు రూ.23.26 లక్షలు మంజూరు చేసినప్పటికీ ఒక్క పని చేయలేదని ఆరోపించారు. కనిగిరి ఎమ్మెల్యే ఉగ్రనరసింహారెడ్డి కూడా చెరువుల మరమ్మతుల నిధులు ఎక్కడ ఖర్చు అయ్యాయో తేల్చాలని డిమాండ్ చేశారు.
శాసనసభా సంఘం ఏర్పాటు వైపు ప్రభుత్వం: ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో శాసనసభా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి విచారణ జరపాలనే ప్రతిపాదన ముందుకు వచ్చింది. ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు మాట్లాడుతూ “అమృత్ 2.0, గ్రీనరీ పనులపై సభ్యులు చేసిన ఆరోపణలను ప్రభుత్వం సీరియస్గా పరిశీలిస్తోంది. మంత్రి నారాయణ ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈ అంశంపై చర్చిస్తారు. తరువాత సభాసంఘం ఏర్పాటుపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాం” అన్నారు. మంత్రి నారాయణ కూడా “తాడేపల్లి, పులివెందులలో చేసిన గ్రీనరీ పనులపై విజిలెన్స్ నివేదిక పరిశీలనలో ఉంది. రాష్ట్రంలోని మిగతా ప్రాంతాల పనులపై కూడా విచారణ జరిపిస్తాం” అని భరోసా ఇచ్చారు.
ఉచిత ఇసుకలోనూ అవకతవకలు: ఈ సందర్భంగా మరో అంశం కూడా సభలో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. రాష్ట్రంలో ఉచిత ఇసుక విధానం వల్ల ఇసుక టన్ను ధర రూ.160గా నిర్ణయించినప్పటికీ, దళారులు టన్ను రూ.2,500కి తెలంగాణకు విక్రయిస్తున్నారని తెలిపారు. సుమారు 90 వేల టన్నుల ఇసుకను రూ.1.44 కోట్లకు కొనుగోలు చేసి, రూ.22.50 కోట్లకు విక్రయించినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
మొత్తం మీద, రూ.100 కోట్ల గ్రీనరీ-సుందరీకరణ కుంభకోణంపై ఆరోపణలు తీవ్రంగా వినిపిస్తున్నాయి. పనులు చేయకుండానే బిల్లులు చెల్లించడమే కాకుండా, నిధుల దుర్వినియోగం చోటుచేసుకున్నట్లు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని ఎమ్మెల్యేలు అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారంపై శాసనసభా సంఘం ఏర్పాటు చేసి సమగ్ర విచారణ జరగడం అత్యవసరం. ప్రజా ధనం దుర్వినియోగం కాకుండా నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు.
