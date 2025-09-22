నాలుగు వారాల్లో 65 వేల మీటింగ్లు - అసెంబ్లీలో సీఎం చంద్రబాబు
జీఎస్టీ సంస్కరణలు భవిష్యత్తులో గేమ్ ఛేంజర్ అవుతాయన్న సీఎం చంద్రబాబు - జీఎస్టీపై నెలరోజులపాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని అసెంబ్లీలో ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 6:41 PM IST
AP CM Chandrababu Speech in Assembly: రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న జీఎస్టీ సంస్కరణలు భవిష్యత్తులో దేశానికి గేమ్చేంజర్ అవుతాయని అన్నారు. ఈ సంస్కరణలతో పేదల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని, ప్రజలందరికీ నేరుగా లాభం చేకూరుతుందని తెలిపారు. “జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల రాష్ట్ర ప్రజలకు రూ.8 వేల కోట్ల లాభం కలుగుతుంది” అని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
దసరా-దీపావళి వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రచార కార్యక్రమాలు: ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, జీఎస్టీ సంస్కరణలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పారు. దసరా నుంచి దీపావళి వరకు నాలుగు వారాలపాటు 65 వేల మీటింగ్లు నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి. రాష్ట్రంలోని 15 వేల గ్రామ సచివాలయాల్లో, వెల్నెస్ సెంటర్లలో, పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. చివరి రోజున షాపింగ్ మాల్స్, సాంస్కృతిక కేంద్రాల్లో కూడా ప్రచారం ఉంటుందని తెలిపారు.
ఈ ప్రచారానికి ఐదుగురు మంత్రులతో ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేశామని, మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, నారా లోకేశ్, కందుల దుర్గేష్, సత్యకుమార్, అనిత ఈ కార్యక్రమంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారని సీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు, నిపుణులు, ఉద్యోగులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఈ అవగాహనలో భాగస్వాములను చేస్తున్నామని వివరించారు.
మేకిన్ ఇండియా - స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు ప్రోత్సాహం: జీఎస్టీ సంస్కరణలతో పాటు మేకిన్ ఇండియా కార్యక్రమం మరింత బలపడుతుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. “భారతీయ ఉత్పత్తులు కొని దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలి. గృహోపయోగ వస్తువుల వినియోగం పెరుగుతోంది. స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం మనందరి బాధ్యత” అని సీఎం అన్నారు.
వ్యవసాయంపై ప్రభుత్వ దృష్టి: సీఎం మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో 62 శాతం ప్రజలు వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉన్నారని, రాష్ట్ర ఆదాయంలో 35 శాతం వ్యవసాయం, 23 శాతం పరిశ్రమలు, 41 శాతం సేవారంగం వాటా కలిగి ఉన్నాయని చెప్పారు. రైతుల నికర ఆదాయం పెంచేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని మార్గాల్లో కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. రైతులు అధికంగా యూరియా వాడుతున్నారని, ఎరువుల వినియోగం తగ్గిస్తే కేంద్రం పీఎం ప్రణామ్ కింద నిధులు ఇస్తుందని తెలిపారు.
ఉల్లి రైతులకు చరిత్రలో తొలిసారిగా హెక్టారుకు రూ.50 వేల ఇస్తున్నామని ప్రకటించారు. సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతులు బాగుంటే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుంటుంది అని సీఎం పేర్కొన్నారు. సంప్రదాయ పంటల కంటే అధిక లాభాలు వచ్చే పంటలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా రైతులను ప్రోత్సహిస్తామని చెప్పారు.
హార్టీకల్చర్, పశుసంపద అభివృద్ధి: రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 18 లక్షల హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు సాగు అవుతున్నాయి. రాయలసీమలో మైక్రో ఇరిగేషన్, హార్టీకల్చర్ అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. 2014–19 మధ్య మైక్రో ఇరిగేషన్కి అత్యధిక ప్రోత్సాహం ఇచ్చినందువల్లే ఏపీ, గుజరాత్ ముందున్నాయని వివరించారు. అరటి, మామిడి, మిరప, పూల సాగును, టమాటో, బత్తాయి, ఆయిల్పామ్, నిమ్మ సాగును విస్తరిస్తున్నామని చెప్పారు.
రాష్ట్రంలో ఆయిల్పామ్కు 13 ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కాఫీ, పసుపు, మిరియాల సాగు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. పశుసంపదపై 19 లక్షల కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని, పాలు, మాంసం, గుడ్ల ఉత్పత్తి పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.
స్వర్ణాంధ్ర-2047 దిశగా: “2047 నాటికి భారత్ అన్ని రంగాల్లో నెంబర్ వన్గా నిలవాలి. వికసిత్ భారత్, స్వర్ణాంధ్ర సాధనలో ఈ జీఎస్టీ సంస్కరణలు ముఖ్య భూమిక పోషిస్తాయి. వన్ ఫ్యామిలీ - వన్ ఆంత్రప్రెన్యూర్ భావనను సాకారం చేస్తాయి” అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు, మేకిన్ ఇండియా, సేంద్రియ వ్యవసాయం, హార్టీకల్చర్ ప్రోత్సాహం ఇవన్నీ కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్ అభివృద్ధికి పునాదిగా నిలుస్తాయని సీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రజల భాగస్వామ్యం, రైతుల ఆదాయం పెంపు, స్వదేశీ ఉత్పత్తుల వినియోగం ఇవే రాబోయే దశాబ్దాల్లో స్వర్ణాంధ్ర సాధనకు దారి తీస్తాయని తెలిపారు.
