ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యం - ప్రతి జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజీ: సీఎం చంద్రబాబు
అసెంబ్లీలో వైద్యారోగ్య శాఖపై జరిగిన లఘుచర్చలో పలు అంశాలను ప్రస్తావించిన సీఎం చంద్రబాబు - సిజేరియన్ ఆపరేషన్లపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 7:09 PM IST
AP CM Chandrababu Speech on Health Department: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం “ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్”గా మారాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీలో వైద్యారోగ్య శాఖపై జరిగిన లఘుచర్చలో మాట్లాడుతూ ఆయన పలు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రంలో వైద్య మౌలిక సదుపాయాలు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రమాణాల కంటే మెరుగ్గా ఉన్నాయని వివరించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1,15,499 మంది వైద్యులు, 70,243 మంది నర్సులు సేవలందిస్తున్నారని తెలిపారు. మన దేశంలో సగటు జీవితకాలం 70 ఏళ్లుగా ఉందని, ఆరోగ్య సదుపాయాల మెరుగుదలతో దీన్ని మరింత పెంచడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన అన్నారు.
సిజేరియన్ ఆపరేషన్లపై సీఎం ఆందోళన: తాజాగా వైద్యరంగంలో సిజేరియన్ కాన్పులు ఎక్కువ అవుతున్నాయని, ముఖ్యంగా 90 శాతం సిజేరియన్లు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లోనే జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. భగవంతుడు ఇచ్చిన శరీరాన్ని అనవసరంగా ఆపరేషన్లకు గురి చేయడం సరైంది కాదని వ్యాఖ్యానించారు. తేదీలు చెప్పి, ముహూర్తాలు పెట్టుకుని ఆపరేషన్లు చేయడం ఆందోళనకరమని చెప్పారు. ఈ ధోరణిని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని, అవసరం ఉన్నప్పుడే మాత్రమే ఆపరేషన్లు జరగాలని వైద్యారోగ్య శాఖతో పాటు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు సూచిస్తామని తెలిపారు.
ఆరోగ్య రంగంలో సంస్కరణలు: రాష్ట్రంలో 78 శాతం డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు సిద్ధమయ్యాయని, త్వరలోనే 100 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తవుతుందని ఆయన ప్రకటించారు. ప్రతి ఒక్కరికీ 41 రకాల ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించి హెల్త్ రికార్డు నమోదు చేస్తామని చెప్పారు. పేద కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తున్నామని, ప్రతి వ్యక్తికి రూ.2.5 లక్షల ఆరోగ్య బీమా అందుబాటులో ఉందని వివరించారు.
మానసిక వ్యాధులు, డయాబెటిస్, గుండెజబ్బులు, శ్వాసకోశ సమస్యలు, కిడ్నీ వ్యాధులు, కేన్సర్ వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని, వీటిని అరికట్టేందుకు ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. “ఆహారమే ఔషధం, వంటశాలే ఫార్మసీ” అనే సిద్ధాంతాన్ని పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు. చక్కెర, ఉప్పు, వంటనూనె వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలని, జీవన విధానాన్ని సరిదిద్దుకోవాలని సూచించారు.
మెడికల్ కాలేజీలు - పీపీపీ విధానం: ప్రతి జిల్లాలో ఒక మెడికల్ కాలేజీ ఉండాలన్న లక్ష్యంతో 38 వైద్య కళాశాలలు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉన్నాయని సీఎం తెలిపారు. పీపీపీ (పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్) మోడల్లో మరిన్ని కళాశాలలు స్థాపిస్తున్నామని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కేవలం రూ.1,550 కోట్లే వైద్య కళాశాలలకు కేటాయించారని విమర్శించారు. పీపీపీ విధానం ద్వారా వేగంగా మెడికల్ విద్యలో సంస్కరణలు సాధ్యమని చెప్పారు.
ఆరోగ్య సేవలు - భవిష్యత్తు దిశ: ప్రస్తుతం 104 అంబులెన్స్ వాహనాలు 900 వరకు పెంచి అన్ని జిల్లాలకు పంపుతున్నామని చెప్పారు. ప్రతి కేన్సర్ రోగిని గుర్తించి సరైన సమయంలో వైద్యం అందిస్తామని, రోగులు త్వరగా కోలుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. ప్రజలకు 750 రకాల ప్రభుత్వ సేవలు వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా అందిస్తున్నామని, అన్ని సేవల్లో కనీసం 80 శాతం సంతృప్తి స్థాయి ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు.
ఆరోగ్యరంగంలో రాష్ట్రం ముందడుగు వేయడం గర్వకారణమని, అయితే సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు ఎక్కువగా ఉండటం వంటి సమస్యలు తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యం సాధించాలంటే ప్రజలందరూ జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలని, వైద్యరంగం నిబద్ధతతో పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
వాళ్లకి ప్రైవేటీకరణకు పీపీపీకి తేడా తెలియదు: మెరుగైన వైద్య సేవలు, సులభమైన నిర్వహణ కోసం పీపీపీ విధానంలో కొత్త వైద్య కళాశాలలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు. అసెంబ్లీలో వైద్యరంగంపై లఘు చర్చలో మాట్లాడుతూ, ఇప్పటికే యూపీతో పాటు నాలుగైదు రాష్ట్రాల్లో పీపీపీ మోడల్లో కాలేజీలు ఉన్నాయని వివరించారు.
జగన్ హయాంలో ఏడాదికి రూ.300 కోట్లు మాత్రమే వైద్య కళాశాలల కోసం ఖర్చు చేశారని, పులివెందులలోని కళాశాలను కూడా పూర్తి చేయలేదని విమర్శించారు. అందువల్ల జాతీయ వైద్య మండలి ఆ కాలేజీకి అనుమతి నిరాకరించిందన్నారు. పీపీపీ విధానంలో నిర్మించిన కళాశాలలు 33 ఏళ్ల తర్వాత ప్రభుత్వానికి అప్పగిస్తారని తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు పీపీపీ, ప్రైవేటీకరణకు తేడా తెలియదని ఎద్దేవా చేశారు.
జగన్ హయాంలో ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో పేమెంట్ సీట్లు, మేనేజ్మెంట్ కోటా, ఎన్ఆర్ఐ కోటా పెట్టి ఎంబీబీఎస్ సీట్లు అమ్మారని ఆరోపించారు. ఇలాంటివాడు ఇప్పుడు పీపీపీకి వ్యతిరేకమని చెప్పడం సిగ్గుచేటన్నారు. వచ్చే ఏడాదిలో నాలుగు పీపీపీ కాలేజీలు అందుబాటులోకి తెస్తామని తెలిపారు.
చంద్రబాబు హయాంలో 22,575 ఉచిత సీట్లు లభించాయని గుర్తు చేశారు. వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తూ, రాబోయే రెండేళ్లలో తొమ్మిది కాలేజీలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సత్యకుమార్ వెల్లడించారు. ఎమ్మెల్యేలు యరపతినేని శ్రీనివాసరావు, కామినేని శ్రీనివాసరావు, లోకం మాధవి కూడా మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో వైద్యరంగం నాశనమైందని విమర్శించారు.
