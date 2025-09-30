సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి: సీఎం చంద్రబాబు
జీఎస్టీ సంస్కరణల ఉత్సవ్ ప్రచారం, పింఛన్లు వంటి అంశాలపై సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ - మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, నేతలకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 2:07 PM IST
CM Chandrababu Teleconference: ప్రభుత్వం చేసే సంక్షేమం-అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే అంశాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. చేసిన పనులను ప్రజలకు చెప్పుకున్నప్పుడే, ప్రజల్లో ప్రభుత్వం పట్ల పాజిటివిటి పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలతో మమేకం కావడమే కాదు, ప్రజల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రజా ప్రతినిధులు, నేతలు కేడరే పార్టీకి ప్రతినిధులు అని గుర్తు చేశారు. పార్టీకి ప్రతినిధుల్లాంటి వారు తమ వ్యవహర శైలితో పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తేవాలని కోరారు. గత ప్రభుత్వం ట్రూ అప్ ఛార్జీల పేరుతో విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచిందని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం ట్రూ డౌన్ పేరుతో విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గిస్తోందని తెలిపారు. పీక్ లోడ్లో కరెంట్ కొనుగోలు చేయకుండా, స్వాపింగ్ విధానాన్ని అనుసరించామని వివరించారు. దీంతో తక్కువ ధరకు విద్యుత్ అందుబాటులోకి వచ్చిందన్నారు.
సోలార్, విండ్ వంటి సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల ఉత్పత్తిపై దృష్టి పెట్టామని తెలిపారు. సమర్థ పాలనకు, అసమర్థ పాలనకు ఉన్న తేడాలను ప్రజలకు వివరించాలని నేతలకు సూచించారు. జనాభాలో 13 శాతం మందికి పెన్షన్ల ద్వారా ఆర్దిక సాయం చేస్తున్నామన్నారు. అతి పెద్దదైన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా పెన్షన్ల నిమిత్తం కేవలం 5,500 కోట్లు మాత్రమే ఇస్తున్నారని గుర్తు చేశారు.
ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఏడాదికి 33 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధుల్ని పెన్షన్ల రూపంలో పంపిణీ చేస్తోందని తేల్చిచెప్పారు. ఆటోడ్రైవర్ల సేవలో పథకం కింద ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు 15 వేలు ఇస్తున్నామన్న చంద్రబాబు, ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలన్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో కలిగే లాభాలను ప్రజలకు వివరించాలని సూచించారు. సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ దీన్ని ప్రజలకు చెప్పాలని, ఓనర్ షిప్ తీసుకోవాలని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే మంచి పనులు ప్రజలకు తెలిస్తే ప్రజలు మనవైపే నిలుస్తారని అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రజలు మనవైపు ఉంటే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. కూటమిగా ఉన్నాం, అద్భుతమైన విజయాన్ని కట్టబెట్టారని, అంతకు మించిన స్థాయిలో మళ్లీ విజయం దక్కేలా కూటమి పార్టీలు బలపడాలని తేల్చిచెప్పారు. జీఎస్టీ సంస్కరణల ఉత్సవ్ ప్రచారం, పెన్షన్లు, విద్యుత్ సమర్థ నిర్వహణ వంటి అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, నేతలకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
దిల్లీకి సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్: అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ దిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లారు. విశాఖలో నవంబర్ 14, 15 తేదీల్లో సీఐఐతో కలిసి నిర్వహించనున్న పెట్టుబడుల సదస్సుకు పారిశ్రామిక వేత్తలను సీఎం, లోకేశ్లు ఆహ్వానించనున్నారు. దిల్లీలో భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య (సీఐఐ) ఆధ్వర్యంలో పారిశ్రామికవేత్తలతో సదస్సు జరగనుంది. సాయంత్రం ఐటీసీ మౌర్యలో జరిగే సీఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు. దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా కేంద్రమంత్రులు అమిత్ షా, నిర్మలా సీతారామన్తోనూ సీఎం భేటీ కానున్నారు. రాత్రికి దిల్లీలోనే బస చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
