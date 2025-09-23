ETV Bharat / politics

శాసనసభలో పలు బిల్లులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ - ఎస్సీ ఉప కులాలకు మేలు

ఎస్సీ వర్గీకరణ సవరణ బిల్లును ఆమోదించిన శాసనసభ - పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణకు శాసనసభ ఆమోదం

SC Classification Bill in Assembly
SC Classification Bill in Assembly (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 5:08 PM IST

AP Assembly Bills 2025: ఎస్సీ వర్గీకరణ సవరణ బిల్లుకు రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. ఉప కులాల ప్రకారం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ సవరణ బిల్లును సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయులు సభలో ప్రవేశపెట్టారు. పత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు, పామర్రు ఎమ్మెల్యే వర్ల కుమార్ రాజా, మడకశిర ఎమ్మెల్యే రాజు ఈ బిల్లుపై మాట్లాడారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయం కారణంగా రాష్ట్రమంతా దళితులు ఆనందంగా ఉన్నారని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. వర్గీకరణ దేశ వ్యాప్తంగా మొదటి సారి ఆంధ్రప్రదేశ్​లో అమలు పరిచిన ఘనత చంద్రబాబుది అని అన్నారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ తరవాత DSCలో ఎస్సీలోని అన్ని కులాలకు ఉద్యోగాలు రావటం సంతోషకరమని తెలిపారు. గత ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎస్సీ వర్గీకరణ అసంభవమని తేల్చారని, చంద్రబాబు మాత్రం అమలు చేసి చూపారని వ్యాఖ్యానించారు.

నాలా చట్టం రద్దు: నాలా చట్టం రద్దు చేస్తూ ఏపీ అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదం పొందింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ తరపున ఏపీ పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లును మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. నాలా రద్దుతో పాటు వ్యవసాయ భూములను ఇతర అవసరాలకు మార్చే ప్రక్రియను సులభతరం చేసేలా చట్టంలో మార్పులు చేశారు. మంత్రి మనోహర్ మాట్లాడుతూ, పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం పంచాయతీ రాజ్ చట్టంలో సవరణ చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా స్థానిక సంస్థలకు ఆదాయం వస్తుందని, గ్రామాలు, పట్టణాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని వివరించారు. ఈ మేరకు పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని సవరిస్తూ పెట్టిన బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది.

రాష్ట్రంలో ఆసుపత్రుల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని వైద్యఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ అసెంబ్లీలో తెలిపారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో వైద్య సదుపాయాలపై ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో సభ్యులు వేసిన ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానం చెప్పారు. మార్కాపురం వైద్య కళాశాల నిర్మాణం కోసం వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 47 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారని, కూటమి ప్రభుత్వం వైద్య కళాశాలను పీపీపీ విధానంలో నిర్మాణం చేయాలని నిర్ణయించిందని వివరించారు. అక్కడ 640 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గిద్దలూరు, కనిగిరి, కోవూరు నియోజకవర్గ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యులు, సిబ్బంది నియామకం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కనిగిరి ఆసుపత్రిని ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దిన ఎమ్మెల్యే ఉగ్రనరసింహారెడ్డికి అభినందనలు తెలిపారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శిథిలావస్థకు చేరిన 352 వంతెనల స్థానంలో కొత్త వాటిని నిర్మించడం కోసం రూ.1432 కోట్లు కావాలని రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి అన్నారు. నాలుగో రోజు ప్రారంభమైన శాసనసభ సమావేశాలు సందర్భంగా రాష్ట్రంలో శిథిల వంతెనలు, రహదారులపై ఎమ్మెల్యే ధర్మారావు అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి సమాధానం ఇచ్చారు. కొత్త వంతెనలు నిర్మాణం కోసం కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులు కోసం ప్రతిపాదించినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో చాలా రహదారులు ఇటీవలి వర్షాలకు పాడైపోయాయని, వర్షాకాలం తర్వాత వాటిని మరమ్మతులు చేస్తామని వివరించారు.

