తెరవెనుక పొత్తులకు జగనే బ్రాండ్‌ : వైఎస్ షర్మిల - YS SHARMILA FIRES ON JAGAN

విజయవాడలో దొంగ ఓట్లకు వ్యతిరేకంగా కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ - ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన షర్మిల

Candlelight Rally ys sharmila fires on jagan in Vijayawada
Candlelight Rally ys sharmila fires on jagan in Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 12:18 PM IST

Andhra Ratna Bhavan Candlelight Rally ys sharmila fires on jagan in Vijayawada: జగన్ మాదిరి కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ బలప్రదర్శన యాత్రలు చేయడం లేదని, సొంత పార్టీ నేతలు తప్పుడు పనులు చేసి అరెస్ట్ అయితే వారి పరామర్శకు జగన్‌లా వెళ్లడం రాహుల్‌కు తెలియదని తన సొంత పార్టీ మనుషుల మీద నుంచి కార్లు ఎక్కించడం లేదని మండిపడ్డారు. దొంగ ఓట్లకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో ఆంధ్రరత్న భవన్‌ నుంచి నిర్వహించిన కొవ్వొత్తుల ర్యాలీలో పార్టీ నేతలతో కలిసి ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు.

తెరవెనుక పొత్తులకు జగనే బ్రాండ్‌ : వైఎస్ షర్మిల (ETV)

తెరవెనుక పొత్తులకు జగనే బ్రాండ్‌ అని వైఎస్‌ షర్మిల విమర్శించారు. హాట్‌లైన్‌ అంటూ జగన్‌ మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. ఆయనలా బలప్రదర్శన యాత్రలు చేసి జనాలపై కార్లు ఎక్కించడం రాహుల్‌కు తెలియదని ఎద్దేవా చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్మోహనరెడ్డి హాట్‌లైన్‌ వ్యాఖ్యలపై వై.ఎస్‌.షర్మిలా తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చాలా విడ్డూరంగా ఉన్నాయన్నారు.

దమ్ముంటే ప్రమాణం చేయాలి: రాహుల్ దేశ ప్రజల హక్కుల గురించి పోరాటం చేస్తున్నారని ఇది భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడే పోరాటమన్నారు. అలాంటి రాహుల్​తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు హాట్ లైన్ ఉందనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని పచ్చ కామెర్లు కమ్మినోనికి లోకం అంతా పచ్చగా కనిపిస్తుంది అంట అంటూ వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిజానికి జగన్​కి ప్రధాని మోదీకి మధ్య హాట్ లైన్ ఉందని తెరవెనుక పొత్తులకు బ్రాండ్ జగన్ అంటూ విమర్శించారు. రాహుల్​తో చంద్రబాబుకు ఎలాంటి హాట్ లైన్ లేదని ఇందుకు తాము హామీ ఇవ్వగలమని అదే మీరు మోదీతో హాట్‌లైన్‌ లేదని హామీ ఇవ్వగలరా ? అని ప్రశ్నించారు. మోదీతో, అమిత్​ షాతో మీకు హాట్ లైన్ టచ్ లేదని ప్రమాణం చేయగలరా ? అని జగన్‌ను నిలదీశారు. దమ్ముంటే ప్రమాణం చేయాలని జగన్‌కు సవాల్‌ విసిరారు.

‘ఈ దేశ పౌరుల కోసం, భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడే పోరాటం రాహుల్‌ చేస్తున్నారు అని వైఎస్​ షర్మిల అన్నారు. మోదీ, అమిత్‌షాతో జగన్‌దే హాట్‌ లైన్‌ టచ్‌. చంద్రబాబుతో రాహుల్‌ హాట్‌లైన్‌ టచ్‌ లేదని మేం నిరూపిస్తామన్నారు. జగన్‌కి దమ్ముంటే సవాల్‌ను స్వీకరించాలి. పచ్చ కామెర్లు సోకినోడి లోకం అంతా పచ్చగా అన్నట్లు జగన్‌ తీరు ఉందని' వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. సొంత పార్టీ నేతలు తప్పుడు పనులు చేసి అరెస్ట్‌ అయితే పరామర్శకు జగన్‌ మాదిరిగా రాహుల్‌ వెళ్లడం లేదు. తెరవెనుక పొత్తులకు బ్రాండ్‌ జగనే. అందుకే అందరూ అలా ఉంటారని అనుకుంటున్నారు.

