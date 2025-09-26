ETV Bharat / politics

మండలిలో మాటల యుద్ధం - సూపర్ సిక్స్ పథకాలపై వాడీవేడి చర్చ

ఆడబిడ్డ నిధి, ఉచిత బస్సు, గ్యాస్ సిలిండర్లపైనా విపక్ష సభ్యుల ఆరోపణలు - ఆర్థిక ఇబ్బందుల మధ్య సూపర్ సిక్స్ అమలు చేస్తున్నామన్న కూటమి సభ్యులు

AP Legislative Council
AP Legislative Council (ETV)
Andhra Pradesh Legislative Council Heated Debate: ఆంధ్రప్రదేశ్ కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలుపై శాసన మండలిలో చర్చ తీవ్ర వాదనలకు దారితీసింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను పకడ్బందీగా అమలు చేస్తున్నామని అధికార పక్షం ప్రకటించగా, విపక్ష వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు పలు ఆరోపణలు చేశారు.

మండలిలో మధ్య మాటల యుద్ధం - సూపర్ సిక్స్ పథకాలపై వాడీవేడి చర్చ (ETV)

విపక్ష ఆరోపణలు: వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి మాట్లాడుతూ, 16 రకాల బస్సుల్లో కేవలం ఐదు కేటగిరీల బస్సుల్లోనే మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం అమలు చేస్తున్నారని, రెండు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ల హామీని ప్రభుత్వం మొదటి ఏడాదిలోనే ఎగ్గొట్టిందని విమర్శించారు. అలాగే ఆడబిడ్డ నిధి, నిరుద్యోగ భృతి పథకాలు అమలు కాలేదని అన్నారు. బొమ్మి ఇజ్రాయేల్, పాలవలస శ్రీకాంత్ తదితరులు కూడా సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలు పరంగా కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ, ఆరు పథకాలలో మూడు మాత్రమే అమలవుతున్నాయని, దీనిని సూపర్ హిట్‌గా ఎలా చెప్పగలరని ప్రశ్నించారు.

ప్రభుత్వ సమాధానాలు: వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపణలకు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ధీటుగా ప్రతిస్పందిస్తూ, వైఎస్సార్సీపీ ఐదు ఏళ్ల పాలనలో ఆర్థిక విధ్వంసం సృష్టించిందని, సుమారు పది లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి రాష్ట్రాన్ని కష్టాల్లోకి నెట్టిందని అన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల మధ్య కూడా సూపర్ సిక్స్ హామీలను నెరవేర్చుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. రైతు భరోసా కింద కూటమి ప్రభుత్వం ఏటా 20 వేల రూపాయలు సాయం చేస్తున్నట్టు తెలిపారు.

ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్, ఆడబిడ్డ నిధి: మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, దీపం పథకం కింద ఇప్పటి వరకు కోటి నాలుగు లక్షల కుటుంబాలకు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు అందించామని తెలిపారు. ప్రతి కుటుంబానికి సిలిండర్ అందేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు చెప్పారు. ఆడబిడ్డ నిధి పథకం అమలులో ఉందని, 18–59 ఏళ్ల మధ్య మహిళలకు నెలకు రూ.1500 చొప్పున సాయం అందించేందుకు త్వరలో విధివిధానాలు ప్రకటిస్తామని కొండపల్లి శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు.

ఉచిత బస్సు పథకం: రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, మహిళా ప్రయాణికుల శాతం గతంలో 40 నుంచి ఇప్పుడు 62కి పెరిగిందని తెలిపారు. రోజూ సుమారు 22 లక్షల మహిళలు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారని, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 74 శాతం బస్సులను ఉచిత బస్ కేటగిరీలో ఉంచామని వివరించారు. 14 నెలల్లో 600 కోట్లు ఖర్చుచేసి 1500 కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేశామని, 750 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు త్వరలో రోడ్లపైకి రానున్నాయని తెలిపారు.

ఉద్యోగాల కల్పన: పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ మాట్లాడుతూ, ఇప్పటి వరకు కాంట్రాక్ట్, అవుట్‌సోర్సింగ్ ద్వారా 9 వేల ఉద్యోగాలు, జాబ్ మేళాల ద్వారా 82 వేల ఉద్యోగాలు కల్పించామని వెల్లడించారు. 15 నెలల్లో మొత్తం 5.5 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని, ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని తెలిపారు. మంత్రుల సమాధానాలతో చర్చ ముగిసింది. సూపర్ సిక్స్ పథకాలను సమర్థంగా అమలు చేస్తామని, అర్హులందరికీ లబ్ధి చేకూరుస్తామని ప్రభుత్వం పునరుద్ఘాటించారు. విపక్షం చేసిన ఆరోపణలు తప్పుడు ఆరోపణలు అని అధికార పక్షం తేల్చిచెప్పింది.

సూపర్-6 హామీలపై మండలిలో ఘర్షణ - సీఎంను ‘కుప్పం ఎమ్మెల్యే’గా సంబోధించిన వైఎస్సార్సీపీ

రాష్ట్రంలో 2,524 అనధికార విగ్రహాలు - తొలగింపునకు ఆదేశాలిచ్చాం: మంత్రి

