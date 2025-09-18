యూరియా కొరత అంశంపై చర్చకు సిద్ధం: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
యూరియా అంశంపై శాసన మండలిలో వాదోపవాదాలు - బెల్టుషాపులు, నకిలీ మద్యం అమ్మకాలపైనా శాసన మండలిలో చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 1:34 PM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Debates: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో యూరియా సమస్యపై తీవ్ర వాదోపవాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ మధ్య యూరియా సహా రైతు సమస్యలపై జోరుగా చర్చ జరిగింది. రైతులకు సంబంధించిన సమస్యలపై ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
అయితే, యూరియా సమస్యలపై చర్చ జరగాలని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు తీవ్రంగా పట్టుబడుతూ తీర్మానం తీసుకున్నారు. దీనిపై మండలి ఛైర్మన్ మోషేన్ రాజు వైఎస్సార్సీపీ తీర్మానాన్ని తిరస్కరించారు. ఈ అంశంపై మరో రోజు స్వల్పకాలిక చర్చను నిర్వహిస్తామని ఆయన చెప్పారు. అయితే, వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ఆందోళనలను తగ్గించకపోవడంతో సభను 10 నిమిషాల పాటు వాయిదా వేసి, తదుపరి సమావేశం ప్రారంభించినప్పటికీ ఆందోళనలు కొనసాగడం గమనార్హం.
యూరియా సమస్యపై చర్చ ఎందుకు వాయిదా పడిందని బొత్స సత్యనారాయణ ప్రశ్నించారు. గతంలో రైతులు రోడ్డెక్కిన సంఘటనలు ఉన్నా అవి ఎప్పుడు ఎలా జరిగాయో తెలుసుకోవాలని చెప్పారు. దీనిపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ, సభలో యూరియా సమస్య అజెండా ప్రకారం చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం చర్చ నుంచి పారిపోవడం లేదని, గత ప్రభుత్వం, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చేసిన పనులు ప్రజలకు తెలియజేయడం అవసరం అని అన్నారు. రైతుల సమస్యలకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో ప్రజలకు తెలియజేయడం తమ బాధ్యత అని చెప్పారు. చివరగా, బీఏసీ సమావేశంలో ఈ సమస్యపై చర్చించి తగిన నిర్ణయాలు తీసుకుందామని మండలి ఛైర్మన్ ప్రకటించారు.
బెల్టు షాపులు, నకిలీ మద్యం అమ్మకాలపై చర్చ: ఇక మద్యం కుంభకోణం, బెల్టు షాపులు, నకిలీ మద్యం అమ్మకాలపైనా శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల్లో చర్చ జరిగింది. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో మద్యం కుంభకోణం జరిగిందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో నాసిరకం మద్యం సరఫరా చేసి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీయడంతో పాటు, బెల్టుషాపులు నకిలీ మద్యం అమ్మకాలపై ప్రస్తావన చేశారు. శాసన మండలిలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలైన తోట త్రిమూర్తులు, శివరామిరెడ్డి ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు. మద్యం విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల విమర్శలు సిగ్గుచేటు అని అభిప్రాయపడ్డారు.
‘‘మద్యం కుంభకోణంపై సిట్ విచారణ జరుగుతున్నది, త్వరలో వాస్తవాలు బయటపడతాయి. మద్యం దుకాణదారులు తప్పు చేస్తే జరిమానాలు విధిస్తున్నాం, రెండోసారి తప్పు చేస్తే లైసెన్స్ సస్పెండ్ చేస్తున్నాం. సరఫరా పర్యవేక్షణకు పటిష్ట వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి అమలు చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో లిక్కర్ పాలసీని పారదర్శకంగా అమలు చేస్తూ, ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా మా విధానాన్ని అభ్యసిస్తున్నాయి. మద్యం ద్వారా వచ్చే ఆదాయానికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు. నాసిరకం మద్యం అమ్మినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రాష్ట్రంలో లిక్కర్ వల్ల మరణాల గురించి ఎక్కడా కేసు నమోదు కాలేదు’’ అని కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. ఈ విధంగా, యూరియా సమస్యపై రాజకీయ వాదనలు కొనసాగగా, సమస్య పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్చలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టమైంది.
