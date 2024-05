మంచితనం, మానవత్వం లేని వ్యక్తికి ఓటేస్తే నాశనమే - అంబటి రాంబాబు అల్లుడు వీడియో వైరల్​ - SENSATIONAL COMMENTS ON AMBATI

SENSATIONAL COMMENTS ON AMBATI RAMBABU BY HIS SON-IN-LAW : 'ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలి' అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. కానీ అధికార వైఎస్సార్సీపీలో మాత్రం ఇంట గెలవక పోయిన రచ్చ గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ పార్టీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి నుంచి మొదలు చిన్న కార్యకర్తల వరకూ ఇదే తంతు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఇంటి సభ్యులే వ్యతిరేక బాణాలను సంధిస్తున్నారు. ఇంటి నుంచే నిరసన సేగలు తగులుతున్నాయి. తాజాగా మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు కుటుంబ సభ్యుల నుంచే నిరసన సెగ తగిలింది. అంబటి రాంబాబు లాంటి వ్యక్తికి ఓటు వేయొద్దంటూ మాజీ అల్లుడు వీడియో విడుదల చేశాడు. మంచితనం, మానవత్వం లేని వ్యక్తి అని, సిగ్గు లేని అంబటి రాంబాబు లాంటి వారికి ఓటేస్తే సమాజం నాశనం అవుతుందని వెల్లడించారు. దీంతో ఓటర్లు ఆలోచనలో పడ్డారు.

అంబటి రాంబాబు అల్లుడు వీడియో వైరల్​ (ETV BHARAT)

Budi Ravikumar Campaign : 'మా నాన్నని ఓడించండి' అంటూ డిప్యూటీ సీఎం అనకాపల్లి పార్లమెంటు వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి బూడి ముత్యాలనాయుడు కుమారుడు బూడి రవికుమార్ ప్రచారం చేస్తున్నారు. అనకాపల్లి ఎంపీ అభ్యర్థిగా డిప్యూటీ సీఎం ముత్యాలనాయుడు, మాడుగుల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన రెండో భార్య కుమార్తె అనురాధ పోటీ చేస్తున్నారు. దీంతో బూడి ముత్యాలనాయుడు మొదటి భార్య కుమారుడు బూడి రవికుమార్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. ఈ మేరకు రవికుమార్ తన తండ్రిపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వినూత్న రీతిలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. 'కన్న కొడుకుకే న్యాయం చేయలేని వాడు ఓటేసిన ప్రజలకు ఏమి చేయగలరని' ప్రశ్నించారు. 'ప్రజలందరూ ఆలోచించి ఓటు వేయండని, మా నాన్న బూడి ముత్యాలనాయుడిని ఓడించాలని' రవికుమార్ ఓటర్లను విజ్ఞప్తి చేశారు. పోస్టర్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీంతో వైసీపీ నేతలు తలలు పట్టుకున్నారు.

Budi Ravikumar Campaign (ETV BHARAT)

Mudragada Daughter Condemned her Father Comments on Pawan Kalyan: జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ను ఉద్దేశించి మాజీ మంత్రి, వైసీపీ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన కుమార్తె బార్లపూడి క్రాంతి ఖండించారు. కేవలం పవన్‌ను తిట్టించేందుకే సీఎం జగన్‌ తన తండ్రిని వాడుకుంటున్నారని విమర్శించారు. పిఠాపురంలో పవన్‌ విజయం కోసం కృషి చేస్తానని ఆమె ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆమె ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. పిఠాపురంలో పవన్‌ గెలిస్తే తన పేరు మార్చుకుంటానంటూ ఇటీవల ముద్రగడ పద్మనాభం (Mudragada comments on Pawan Kalyan) వ్యాఖ్యానించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కుమార్తె క్రాంతి స్పందించారు.

