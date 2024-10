ETV Bharat / politics

'జగన్‌ బెంగళూరులో ఫుల్‌టైమ్‌, తాడేపల్లిలో పార్ట్‌టైమ్‌' - Alliance Leaders Fire on Jagan

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Alliance Leaders Fire on Jagan in case of Tirumala Laddu: డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని తిరుమలకు వెళ్లని జగన్ తిరుమల విశిష్టత గురించి మాట్లాడటం శోచనీయమని ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. హైదరాబాద్​లోని ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్​లో మీడియాతో మాట్లాడిన పయ్యావుల తిరుపతి లడ్డూ విషయంలో సిట్​ ఏర్పాటుని స్వాగతిస్తున్నామని అన్నారు. లక్షలాది మంది భక్తుల మనోభావాలకు సంబంధించిన విషయంలో ఎలాంటి పక్షపాతం, రాజకీయాలకు తావు లేకుండా అన్ని నిజాలు బయటకు వచ్చేందుకు సహకరిస్తామన్నారు.

'జగన్‌ బెంగళూరులో ఫుల్‌టైమ్‌, తాడేపల్లిలో పార్ట్‌టైమ్‌' (ETV Bharat)

టీటీడీని అగౌరవపరిచిన వారు దోషులుగా తేలే రోజు త్వరలోనే వస్తుందన్నారు. సెట్టింగులు వేసి తిరుమలేశ్వరుడిని ఇంటికి రప్పించుకున్న జగన్ ఇప్పుడు తిరుమల గురించి మాట్లాడుతున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. టీటీడీ ఛైర్మన్​గా సుబ్బారెడ్డి తప్పు చేశారన్న పయ్యావుల కోర్టు తీర్పులను సైతం తప్పుదోవ పట్టించేలా జగన్ మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. కోర్టు ఇచ్చిన కాపీని జగన్ చదవాలని సూచించారు. జగన్‌ అబద్ధాలు చెప్పి ప్రజలను నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని పయ్యాల మండిపడ్డారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పును జగన్‌ వక్రీకరించారని అన్నారు. తీర్పు కాపీ రాకముందే జగన్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టారని వ్యాఖ్యానించారు. తిరుమల ప్రాశస్త్యం గురించి గతంలో ఎప్పుడైనా జగన్‌ మాట్లాడారా అని పయ్యావుల ప్రశ్నించారు.

మంగళగిరి ఎయిమ్స్​లో మెరుగైన వైద్య సేవలు ​- అతి తక్కువ ఖర్చుతో చికిత్స - Mangalagiri AIIMS