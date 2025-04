ETV Bharat / politics

హైదరాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలో ఎంఐఎం గెలుపు - AIMIM WINS HYDERABAD LOCAL BODY MLC

hyderabad local body mlc elections ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : April 25, 2025 at 9:01 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 9:20 AM IST 1 Min Read

Hyderabad Local Body MLC Elections Result 2025 : హైదరాబాద్ జిల్లా స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తైంది. జీహెచ్​ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలోని పన్వర్ హాల్‌లో ఓట్లను లెక్కించారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కాగా, 9 గంటల కల్లా ఫలితం తేలింది. ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్జా రియాజ్​ ఉల్​ హాసన్​కు 63 ఓట్లు పోలవగా, బీజేపీ తరఫున బరిలో నిలిచిన డాక్టర్​ గౌతమ్​రావుకు 25 ఓట్లు పోలయ్యాయి. దీంతో ఎంఐఎం అభ్యర్థి గెలుపొందినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్​ స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికకు బుధవారం పోలింగ్​ జరగగా, మొత్తం 112కు గానూ 88 ఓట్లు పోలయ్యాయి. 66 మంది కార్పొరేటర్లు, 22 మంది ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. బ్యాలెట్ పద్ధతిలో పోలింగ్ జరగ్గా, ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఓట్లను లెక్కించారు. బీఆర్​ఎస్​ మినహా మిగతా పార్టీల సభ్యులంతా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోగా, బీజేపీ, మజ్లీస్‌ మధ్య సాగిన పోరులో కాంగ్రెస్‌ ఓట్లు కీలకంగా మారాయి. మరోవైపు ఫలితాల నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

బీఆర్​ఎస్​ను ఈసీ రద్దు చేయాలి : ఫలితాలు వెలువడిన అనంతరం బీజేపీ అభ్యర్థి గౌతమ్​రావు మాట్లాడారు. తమ కార్పొరేటర్లను ఓటు వేయకుండా అడ్డుకున్న బీఆర్ఎస్​ను ఎలక్షన్ కమిషన్ రద్దు చేయాలని డిమాండ్​ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంఐఎంకు సహకరించిందని, మజ్లీస్​ పార్టీ చెప్పు చేతుల్లో హస్తం పార్టీ పని చేస్తుందని విమర్శించారు. ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం, బీఆర్​ఎస్ ఒక్కటే అనే విషయం అర్థమవుతుందని, తెలంగాణ ప్రజలు ఈ అంశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. ఎన్నికల్లో తనకు సహకరించిన పార్టీ నాయకత్వానికి ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Hyderabad Local Body MLC Elections Result 2025 : హైదరాబాద్ జిల్లా స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తైంది. జీహెచ్​ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలోని పన్వర్ హాల్‌లో ఓట్లను లెక్కించారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కాగా, 9 గంటల కల్లా ఫలితం తేలింది. ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్జా రియాజ్​ ఉల్​ హాసన్​కు 63 ఓట్లు పోలవగా, బీజేపీ తరఫున బరిలో నిలిచిన డాక్టర్​ గౌతమ్​రావుకు 25 ఓట్లు పోలయ్యాయి. దీంతో ఎంఐఎం అభ్యర్థి గెలుపొందినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్​ స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికకు బుధవారం పోలింగ్​ జరగగా, మొత్తం 112కు గానూ 88 ఓట్లు పోలయ్యాయి. 66 మంది కార్పొరేటర్లు, 22 మంది ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. బ్యాలెట్ పద్ధతిలో పోలింగ్ జరగ్గా, ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఓట్లను లెక్కించారు. బీఆర్​ఎస్​ మినహా మిగతా పార్టీల సభ్యులంతా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోగా, బీజేపీ, మజ్లీస్‌ మధ్య సాగిన పోరులో కాంగ్రెస్‌ ఓట్లు కీలకంగా మారాయి. మరోవైపు ఫలితాల నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. బీఆర్​ఎస్​ను ఈసీ రద్దు చేయాలి : ఫలితాలు వెలువడిన అనంతరం బీజేపీ అభ్యర్థి గౌతమ్​రావు మాట్లాడారు. తమ కార్పొరేటర్లను ఓటు వేయకుండా అడ్డుకున్న బీఆర్ఎస్​ను ఎలక్షన్ కమిషన్ రద్దు చేయాలని డిమాండ్​ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంఐఎంకు సహకరించిందని, మజ్లీస్​ పార్టీ చెప్పు చేతుల్లో హస్తం పార్టీ పని చేస్తుందని విమర్శించారు. ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం, బీఆర్​ఎస్ ఒక్కటే అనే విషయం అర్థమవుతుందని, తెలంగాణ ప్రజలు ఈ అంశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. ఎన్నికల్లో తనకు సహకరించిన పార్టీ నాయకత్వానికి ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Last Updated : April 25, 2025 at 9:20 AM IST