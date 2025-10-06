జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు కాంగ్రెస్ గెలుపు గుర్రం అతడే! - నేడో, రేపో ప్రకటించే అవకాశం
నాలుగు పేర్లతో పీసీసీ ప్రతిపాదనలు - నేడో, రేపో అభ్యర్థిని ప్రకటించనున్న ఏఐసీసీ - నవీన్ యాదవ్కే టికెట్ దక్కే అవకాశాలున్నట్లు పార్టీలో ప్రచారం!
Published : October 6, 2025 at 7:48 AM IST
AICC To Announce Jubilee Hills Bypoll Candidate soon : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయడానికి నలుగురి పేర్లను ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ(పీసీసీ) ప్రతిపాదించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనలతో నవీన్యాదవ్, మాజీ ఎంపీ అంజన్కుమార్ యాదవ్, మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్, కార్పొరేటర్ సీఎన్ రెడ్డిల పేర్లను పీసీసీ సోమవారం ఏఐసీసీకి(ఆల్ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ) పంపనుంది. నేడో, రేపో వీరిలో నుంచి ఒకరిని పార్టీ అభ్యర్థిగా ఏఐసీసీ అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. బీసీలకు రిజర్వేషన్లను 42 శాతానికి పెంచుతూ జీఓ ఇచ్చినందున జూబ్లీహిల్స్ టికెట్ను కూడా అదే సామాజికవర్గానికి ఇవ్వాలని ఏఐసీసీని రాష్ట్రానికి చెందిన కాంగ్రెస్ నేతలు కోరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బలమైన బీసీ సామాజిక వర్గాల నుంచి : ఈ నేపథ్యంలోనే గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో బలమైన బీసీ సామాజికవర్గాల నుంచి ముగ్గురు నేతల పేర్లను ప్రతిపాదించినట్లుగా సమాచారం. వీరిలో నవీన్యాదవ్ 2014 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్ ఎంఐఎం అభ్యర్థిగా పోటీచేసి ఓటమి చెందారు. గతంలో ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసినందున ఓటర్లతో పరిచయాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నవీన్కే టికెట్ దక్కే అవకాశాలున్నట్లు పార్టీలో విస్తృత ప్రచారం జరుగుతోంది. అంజన్కుమార్యాదవ్ గతంలో సికింద్రాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికయ్యారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లో చేరిన బొంతు రామ్మోహన్కు నగర మేయర్గా పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉంది.
ఆ అంశాలన్నీ బేరీజు వేసిన తర్వాతే : ఇక రహమత్నగర్ డివిజన్ నుంచి గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున కార్పొరేటర్గా ఎన్నికైన సీఎన్ రెడ్డి ఇటీవలే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఆ డివిజన్ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోనే ఉన్నందువల్ల తనకు టికెట్ ఇవ్వాలని ఆయన కోరుతున్నారు. ఈ నలుగురి పేర్లపై సీఎం రేవంత్రెడ్డితో పలు దఫాలుగా ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్లు చర్చించి ఆర్థిక, సామాజిక బలాబలాలను బేరీజు వేసిన తర్వాతనే వారి పేర్లు ప్రతిపాదించినట్లు పార్టీ వర్గాలు వివరించాయి. వీరిలో ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినప్పటికీ మిగిలిన వారంతా ఐకమత్యంతో పనిచేయాలని సూచించినట్లుగా సమాచారం. ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ను తప్పనిసరిగా గెలిపించాలని ముగ్గురు మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వివేక్లకు ఇప్పటికే సమన్వయ బాధ్యతలను పార్టీ అప్పగించిన విషయం తెలిసిందే.
వీలైనంత త్వరగా అభ్యర్థిని ఖరారు చేస్తాం : వీలైనంత త్వరగా అభ్యర్థిని ఖరారు చేస్తామని మహేశ్కుమార్గౌడ్ ‘ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్కు’కు చెప్పారు. నగర అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు అమలుచేస్తున్నందున ఈ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ గెలిచితీరుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అభ్యర్థి ఖరారుతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పటికే పార్టీ నేతలు క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా పర్యటించి ప్రజలను కలుస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. ప్రజల్లో బలమున్న అభ్యర్థినే ఎంపిక చేస్తామని మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ స్పష్టంచేశారు. ఓవైపు జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక, మరోవైపు స్థానిక ఎన్నికలకు సంబంధించి షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో రాష్ట్రంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలవాలని ఆయా పార్టీలు తమ వ్యూహాలను రచిస్తున్నాయి.
