AICC New Committee On Party Joinings in Telangana : కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరు చేరినా చేర్చుకోవాలని ఏఐసీసీ ఆదేశించిందని రాష్ట్ర నేతలు అన్నారు. పార్టీ అభ్యర్థికి నష్టం చేసినవాళ్లు అయినా చేర్చుకోవాలని ఏఐసీసీ నిర్ణయం తీసుకుందని పేర్కొన్నారు. ఏఐసీసీ ఇచ్చిన నిర్దిష్ట ఆదేశాల మేరకు చేరికల కోసం హస్తం పార్టీ టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ జగ్గారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ మహేశ్‌కుమార్ గౌడ్, కిసాన్ కాంగ్రెస్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు కోదండ రెడ్డిలతో కలిసి ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.

తమకు వ్యతిరేకంగా పని చేసిన నాయకులు వచ్చి చేరినా తాము అభ్యంతరం చెప్పమని పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్​ జగ్గా రెడ్డి, కిసాన్​ కాంగ్రెస్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు కోదండ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ఇవాళ గాంధీభవన్​లో పలువురు నాయకులు కాంగ్రెస్​లో చేరారు. పార్టీలో చేరిన నాయకులను చూసి ఎవరూ నారాజ్​ కావొద్దని అందరూ కలిసి పని చేయాలని జగ్గారెడ్డి తెలిపారు. పార్టీలో ఎవరు వచ్చినా కండువా కప్పుతామని, ఎలాంటి షరతులు ఉండవని కోదండ రెడ్డి అన్నారు.

లోక్​సభ ఎన్నికల ముంగిట కాంగ్రెస్​లో చేరికల జోరు - ఆ వ్యూహంలో భాగమేనా!

"జగ్గారెడ్డి, కోదండరెడ్డి, మహేశ్​ గౌడ్ వీరు ముగ్గురితో ఏఐసీసీ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ రెండు రోజులు ఉండనుంది. కమిటీ ఉన్న రెండు రోజులు ఏ పార్టీ నుంచి వచ్చినా వారిని చేర్చుకుంటాము. ఎలాంటి కండీషన్స్​ లేకుండా పార్టీ కండువా కప్పుతాము. కాంగ్రెస్​ పార్టీ నుంచి వెళ్లిపోయి రాడానికి ఆలోచిస్తున్నవారికి కూడా అవకాశం ఉంది. అందరు పార్టీలో చేరిన తర్వాత స్థానిక లీడర్ల కింద పని చేయాలి." - జగ్గారెడ్డి, పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్

Congress Joinings Committee : కాగా ఇది వరకు కాంగ్రెస్​లో చేరే నాయకులపై ఏఐసీసీ స్పెషల్​ ఫోకస్​ చేసింది. కాంగ్రెస్​ పార్టీకి విధేయత చూపి, భావ సారూప్యత కలిగిన నాయకులను మాత్రమే చేర్చుకోవాలని ముందుగా నిర్ణయించింది. కష్ట కాలంలో పార్టీని అంటిపెట్టుకొని ఉన్న కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా క్షేత్రస్థాయిలో నాయకుల అంగీకారంతో చేర్చుకునే దిశగా పీసీసీ చొరవ చూపింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ముగ్గురు సీనియర్ నాయకుల నేతృత్వంలో కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు పీసీసీ వెల్లడించింది. ఇకపైన ఎవరిని పార్టీ చేర్చుకోవాలన్నా పూర్తిస్థాయిలో చర్చించి స్థానిక నాయకుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి కాంగ్రెస్‌లోకి ఆహ్వానించాలని పీసీసీ నిర్ణయించింది.

అయితే తాజాగా నిర్ణయం మార్చుకుంది. పార్టీలోకి ఏ నేతలు వచ్చినా కమిటీ సభ్యులు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయకుండా చేర్చుకోవాలని తెలిపింది. ప్రతిపక్షాల నుంచి ఎంతటి వ్యతిరేకత ఉన్న నాయకులు చేరికపై ఆసక్తి చూపించినా పార్టీ కండువా కప్పాలని వెల్లడించింది.

కాంగ్రెస్​లో చేరికలపై ఏఐసీసీ కమిటీ పార్టీలోకి ఎవరు వచ్చినా కండువా కప్పాల్సిందే

కాంగ్రెస్​లో చేరాలంటే - ఇక ఆ కమిటీ ఆమోదం తప్పనిసరి - T CONGRESS JOININGS COMMITTEE

కాంగ్రెస్‌లో చేరేందుకు ఇతర పార్టీల నేతల చొరవ - పీసీసీ ఆమోదంతోనే చేరికలు కొనసాగించాలని నిర్ణయం