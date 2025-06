Yogasanas on Boats on the Banks of Krishnamma : యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా విజయవాడ హరిత బెరం పార్కు వద్ద పడవలపై యోగాసనాలు ఆకట్టుకున్నాయి. కృష్ణా నది తీరాన పడవలపై అధికారులు, నగరవాసులు యోగాసనాలు వేసి ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పారు. విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్​ సహా పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆ చిత్రాలు చూసేయ్. (ETV Bharat)