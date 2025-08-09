Essay Contest 2025

ఘనంగా ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ వేడుకలు - WORLD TRIBAL DAY CELEBRATIONS 2025

World Tribal Day Celebrations in Manyam District
World Tribal Day Celebarations In Manyam District: ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ వేడుకలను పార్యతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లా కేందమైన పార్వతీపురం ఐటీడీఏ ఆవరణలో పిఓ శ్రీవాత్సవ్ అధ్యక్షతన వేడుకలను ప్రభుత్వ విప్ జగదీశ్వరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ముందుగా అడవి తల్లి విగ్రహానికి పూజలు చేసి వేడుకలను నిర్వహించారు. అనంతరం వాయిద్యాలతో గిరిజనులు ఆకట్టుకున్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 5:40 PM IST

1 Min Read

ఆదివాసీ దినోత్సవ వేడుకలుTRIBAL DAY CELEBRATIONS MANYAM DISTWORLD TRIBAL DAY CELEBRATIONSADIVASI CELEBRATIONS IN APWORLD TRIBAL DAY CELEBRATIONS 2025

