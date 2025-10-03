గిన్నిస్ రికార్డు నెలకొల్పిన 'విజయవాడ దసరా కార్నివాల్' - ఫొటో గ్యాలరీ
Vijayawada Dussehra Carnival: మైసూర్ దసరా ఉత్సవాలకు దీటుగా విజయవాడ ఉత్సవ్ను నిర్వహించిన ప్రభుత్వం మొదటి ఏడాదే గిన్నిస్ రికార్డు నెలకొల్పింది. విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం నుంచి బెంజి సర్కిల్ వరకు వేల మంది కళాకారులతో నిర్వహించిన దసరా కార్నివాల్ గిన్నిస్ బుక్లో స్థానం సంపాదించింది. ప్రశంసా పత్రాన్ని గిన్నిస్ బుక్ ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబుకు అందజేశారు. ఆ చిత్రాలు ఇవే. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 1:36 PM IST