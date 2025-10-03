ETV Bharat / photos

గిన్నిస్‌ రికార్డు నెలకొల్పిన 'విజయవాడ దసరా కార్నివాల్‌' - ఫొటో గ్యాలరీ

Vijayawada_Dussehra_Utsav
Vijayawada Dussehra Carnival: మైసూర్ దసరా ఉత్సవాలకు దీటుగా విజయవాడ ఉత్సవ్‌ను నిర్వహించిన ప్రభుత్వం మొదటి ఏడాదే గిన్నిస్‌ రికార్డు నెలకొల్పింది. విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్‌ స్టేడియం నుంచి బెంజి సర్కిల్‌ వరకు వేల మంది కళాకారులతో నిర్వహించిన దసరా కార్నివాల్‌ గిన్నిస్‌ బుక్‌లో స్థానం సంపాదించింది. ప్రశంసా పత్రాన్ని గిన్నిస్‌ బుక్‌ ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబుకు అందజేశారు. ఆ చిత్రాలు ఇవే. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 1:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYAWADA DUSSEHRA UTSAVGUINNESS RECORD FOR DUSSEHRA UTSAVUSSEHRA CARNIVAL IN VIJAYAWADAవిజయవాడ ఉత్సవ్‌VIJAYAWADA DUSSEHRA CARNIVAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

41 రోజుల రూపాయి పూజ గురించి తెలుసా? ఏం చేయాలి? ఎలా చేసుకోవాలి?

బ్రహ్మోస్‌ కంటే భీకరం- ధ్వని కంటే 5 రెట్లు వేగవంతం- భారత అమ్ములపొదిలో HGV మిస్సైల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.