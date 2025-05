ETV Bharat / photos

భానుడి ప్ర'తాపానికి' అల్లాడుతున్న జనాలు - SUMMER EFFECT

Temperatures Rising in Eluru District : భానుడి భగభగలకు ఏలూరు నగరవాసులు అల్లాడుతున్నారు. ఇంట్లో ఉక్కపోత, బయట వేడిగాలులతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఎండ తాపానికి ప్రజలు గూడు వీడటం లేదు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బయటకెళ్లేవారు గొడుగులు, ముసుగులు ధరిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం వేళల్లో రహదారులు నిర్మానుష్యంగా మారాయి. నగరంలో సోమవారం 38 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. (ETV Bharat)

Published : May 13, 2025 at 1:58 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 2:54 PM IST

