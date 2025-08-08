రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా వరలక్ష్మీ వ్రతాలు - కళకళలాడిన ఆలయాలు - SRI VARALAXMI VRATHAM
Varalakshmi Vratham: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వరలక్ష్మీ వ్రతాలు ఘనంగా నిర్వహించిన మహిళలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనేక ప్రాంతాల్లో సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలు నిర్వహించగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. యానాంలో 25 లక్షల కరెన్సీ నోట్లతో అమ్మవారిని అలంకరించారు. తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ ఆస్థాన మండపంలో వరలక్ష్మీ వ్రతం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. బంగారు చీరతో విశేష అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2025 at 6:55 PM IST
1 Min Read