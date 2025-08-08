Essay Contest 2025

ETV Bharat / photos

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా వరలక్ష్మీ వ్రతాలు - కళకళలాడిన ఆలయాలు - SRI VARALAXMI VRATHAM

varalaxmi vratham pooja
Varalakshmi Vratham: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వరలక్ష్మీ వ్రతాలు ఘనంగా నిర్వహించిన మహిళలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనేక ప్రాంతాల్లో సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలు నిర్వహించగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. యానాంలో 25 లక్షల కరెన్సీ నోట్లతో అమ్మవారిని అలంకరించారు. తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ ఆస్థాన మండపంలో వరలక్ష్మీ వ్రతం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. బంగారు చీరతో విశేష అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 6:55 PM IST

1 Min Read

For All Latest Updates

TAGGED:

SRI VARALAXMI VRATHAM POOJAVARALAXMI VRATHAM POOJAవరలక్ష్మీ వ్రతంVARALAKSHMI VRATAM CELEBRATIONSSRI VARALAXMI VRATHAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.