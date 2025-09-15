ETV Bharat / photos

తిరుపతిలో జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు

Women Empowerment Conference
Women Empowerment Conference: తొలి జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు రెండోరోజు ఘనంగా జరిగింది. లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా ఆధ్వర్యంలో ‘వికసిత్‌ భారత్‌కు మహిళల నాయకత్వం’ అనే నినాదంతో ఈ సదస్సును నిర్వహించారు. ముఖ్యఅతిథిగా ఏపీ గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సదస్సుకు స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్‌ రఘురామకృష్ణరాజు, పార్లమెంట్‌ కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరితో పాటు పలువురు మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 7:14 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 7:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
Last Updated : September 15, 2025 at 7:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

2ND DAY WOMEN EMPOWERMENTWOMEN EMPOWERMENT CONFERENCEజాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సుWOMEN EMPOWERMENT PHOTOSWOMEN EMPOWERMENT IN TIRUPATI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.