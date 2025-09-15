తిరుపతిలో జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు
Women Empowerment Conference: తొలి జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు రెండోరోజు ఘనంగా జరిగింది. లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆధ్వర్యంలో ‘వికసిత్ భారత్కు మహిళల నాయకత్వం’ అనే నినాదంతో ఈ సదస్సును నిర్వహించారు. ముఖ్యఅతిథిగా ఏపీ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సదస్సుకు స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు, పార్లమెంట్ కమిటీ ఛైర్పర్సన్ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరితో పాటు పలువురు మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు. (ETV Bharat)
September 15, 2025
