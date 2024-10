Mobile Voting In US Elections : అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఓటింగ్‌ శాతాన్ని పెంచేందుకు, పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లోనే కాకుండా ఇంటి వద్దనే ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు అక్కడి అధికారులు. ఇందుకోసం మొబైల్‌ ఓటింగ్‌ వ్యాన్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. తొలిసారి పెన్సిల్వేనియా రాష్ర్టంలోని మోంట్‌గోమేరీ కౌంటీలో మెుబైల్‌ ఓటింగ్‌ వ్యాన్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. (Associated Press)