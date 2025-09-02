ETV Bharat / photos

అగ్గిపుల్లలపై రామాయణం దృశ్యకావ్యం - మరెన్నో అపురూప కళాఖండాలు - MINIATURE ARTIST IN ELURU DISTRICT

అగ్గిపుల్లలపై రామాయణం దృశ్యకావ్యం - మరెన్నో అపురూప కళాఖండాలు
Matchsticks Miniature Artist In Eluru: అగ్గిపుల్లతో కూడా అందమైన బొమ్మలను తయారు చేయొచ్చని ఏలూరుకు చెందిన సూక్ష్మ కళాకారుడు మేతర సురేశ్ బాబు నిరూపించారు. ఒకవైపు చిరుదుకాణం నిర్వహిస్తూ, ఖాళీ సమయాల్లో అగ్గిపుల్లలతో బొమ్మలు వేస్తున్నారు. వాటితో రామాయణ దృశ్య కావ్యాన్ని రూపొందించారు. మొట్టమొదట చేసిన వినాయకుని కళాకృతికి ఇండియన్ బుక్ రికార్డ్​లో స్థానం లభించింది. గిన్నిస్ రికార్డే తన లక్ష్యమంటున్నారు. ఆ విద్యను విద్యార్థులకూ నేర్పిస్తున్నారు. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 4:38 PM IST

1 Min Read

For All Latest Updates

TAGGED:

MATCHSTICKS MINIATURE ARTIST ELURUMINIATURE ARTIST SURESH BABURAMAYANAM IN MATCHSTICKSMINIATURE ARTIST ELURU DISTRICTMINIATURE ARTIST IN ELURU DISTRICT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.