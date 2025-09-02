అగ్గిపుల్లలపై రామాయణం దృశ్యకావ్యం - మరెన్నో అపురూప కళాఖండాలు

Matchsticks Miniature Artist In Eluru: అగ్గిపుల్లతో కూడా అందమైన బొమ్మలను తయారు చేయొచ్చని ఏలూరుకు చెందిన సూక్ష్మ కళాకారుడు మేతర సురేశ్ బాబు నిరూపించారు. ఒకవైపు చిరుదుకాణం నిర్వహిస్తూ, ఖాళీ సమయాల్లో అగ్గిపుల్లలతో బొమ్మలు వేస్తున్నారు. వాటితో రామాయణ దృశ్య కావ్యాన్ని రూపొందించారు. మొట్టమొదట చేసిన వినాయకుని కళాకృతికి ఇండియన్ బుక్ రికార్డ్లో స్థానం లభించింది. గిన్నిస్ రికార్డే తన లక్ష్యమంటున్నారు. ఆ విద్యను విద్యార్థులకూ నేర్పిస్తున్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2025 at 4:38 PM IST
1 Min Read