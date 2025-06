ETV Bharat / photos

విశాఖ సాగర తీరాన యోగా దినోత్సవ వేడుకలు - యోగాసనాలు వేసిన ప్రముఖులు - YOGA DAY PHOTO GALLERY

విశాఖలో 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం (11th International Yoga Day) సందడి మొదలైంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా యోగాసనాలు వేసేందుకు సాగరతీరానికి లక్షలాది మంది ఔత్సాహికులు తరలివచ్చారు. గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు పవన్‌ కల్యాణ్‌, నారా లోకేశ్‌, కేంద్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. (ETV Bharat)

Published : June 21, 2025

