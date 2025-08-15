ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - జెండా ఆవిష్కరించిన ప్రముఖులు - INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2025
Independence Day Celebrations 2025: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో పాల్గొన్న నేతలు జెండా ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు. స్వాతంత్య్రం సాధించిన అమరుల త్యాగాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. విజయవాడ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. కాకినాడలో నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొని జాతీయజెండా ఆవిష్కరించారు. (N Chandrababu Naidu X Account)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2025 at 4:47 PM IST
1 Min Read