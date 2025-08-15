ETV Bharat / photos

ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - జెండా ఆవిష్కరించిన ప్రముఖులు - INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2025

Independence Day Celebrations 2025
Independence Day Celebrations 2025: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో పాల్గొన్న నేతలు జెండా ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు. స్వాతంత్య్రం సాధించిన అమరుల త్యాగాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. కాకినాడలో నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ పాల్గొని జాతీయజెండా ఆవిష్కరించారు. (N Chandrababu Naidu X Account)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 4:47 PM IST

1 Min Read

INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONSPAWAN IN INDEPENDENCE CELEBRATIONSINDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS IN APఏపీలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలుINDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2025

