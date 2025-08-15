ETV Bharat / photos

తెలంగాణలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ఫొటోలు చూశారా? - INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

Independence Day Celebrations in Telangana
Independence Day Celebrations in Telangana : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. గోల్కొండ కోటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. రాజ్​భవన్​లో గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేశారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్​, మండలిలో ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి జెండాను ఎగురవేశారు. హైదరాబాద్​లో జీహెచ్​ఎంసీ మేయర్​ గద్వాల విజయలక్ష్మి జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేశారు. (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 1:10 PM IST

1 Min Read

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONINDEPENDENCE DAY IN TELANGANAINDEPENDENCE DAY PHOTOSతెలంగాణలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంINDEPENDENCE DAY CELEBRATION

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.