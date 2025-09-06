హుస్సేన్సాగర్లో అంగరంగ వైభవంగా గణపతి విగ్రహాల నిమజ్జన కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. గణపతి విగ్రహాలు ట్యాంక్బండ్ మీదకు వేలాదిగా తరలివస్తున్నాయి. దీంతో హుస్సేన్సాగర్ పరిసరాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. మూడు వైపుల నుంచి వస్తున్న వినాయక విగ్రహాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. ట్యాంక్బండ్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్ జనసంద్రంగా మారింది. ప్రధాన, చిన్నచిన్న చెరువుల్లోనూ గణేశ్ నిమజ్జనాలు కొనసాగుతున్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు చెరువులతో పాటు బేబీపాండ్స్ను ఏర్పాటు చేశారు. (ETV)
Published : September 6, 2025 at 7:46 PM IST
1 Min Read