ఆటో డ్రైవర్లకు సాయం - ఆటోలో ప్రయాణించిన చంద్రబాబు, పవన్​, లోకేశ్​

Auto Drivers Sevalo Program
Auto Drivers Sevalo Program: విజయవాడ సింగ్‌నగర్‌లో జరిగిన ‘ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో’ పథకం ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొని పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రూ.436 కోట్లను 2.9 లక్షల ఆటో, ట్యాక్సీ, మ్యాక్సీ క్యాబ్‌ డ్రైవర్ల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేశారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి నారా లోకేశ్‌, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 3:52 PM IST

1 Min Read
HELP TO AUTO DRIVERSCM CHANDRABABU AUTO JOURNEYDY CM PAWAN AUTO JOURNEYLOKESH AUTO JOURNEYFIFTEEN THOUSAND TO AUTO DRIVERS

