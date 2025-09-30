ETV Bharat / photos

సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీ పర్యటన - కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ

CM Chandrababu Delhi Tour
AP CM Chandrababu Delhi Tour: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు. పూర్వోదయ పథకం కింద రాష్ట్రానికి నిధులు మంజూరు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ను కలిసి ఈ మేరకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. పూర్వోదయ పథకంలో బీహార్, జార్ఖండ్, పశ్చిమబెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను కేంద్రం ఎంపిక చేసింది. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDRABABU DELHI TOURCHANDRABABU WITH NIRMALA SITARAMCHANDRABABU MET MINISTER PATILCHANDRABABU MET UNION MINISTERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.