సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీ పర్యటన - కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ
AP CM Chandrababu Delhi Tour: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు. పూర్వోదయ పథకం కింద రాష్ట్రానికి నిధులు మంజూరు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ను కలిసి ఈ మేరకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. పూర్వోదయ పథకంలో బీహార్, జార్ఖండ్, పశ్చిమబెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ను కేంద్రం ఎంపిక చేసింది. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 8:03 PM IST