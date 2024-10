One Year Of Israel Hamas War : ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌ మధ్య యుద్ధం మొదలై సోమవారంతో ఏడాది పూర్తికానుంది. గత ఏడాది అక్టోబర్‌ 7న ఇజ్రాయెల్‌పై హమాస్‌ చేసిన మెరుపుదాడి పశ్చిమాసియాను అగ్ని గుండంగా మార్చింది. గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ చేసిన ప్రతీకారదాడుల్లో 42వేల మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వేలాది భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. ఈ యుద్ధం కాస్త లెబనాన్‌, యెమన్‌, ఇరాన్‌కూ విస్తరించి, ఇప్పుడది ప్రాంతీయ యుద్ధం స్థాయికి చేరింది. (Associated Press)