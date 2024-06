100 Year Old Man Marries 96 Year Old Bride : ప్రేమకు వయసుతో సంబంధంలేదని ఆ వృద్ధ జంట నిరూపించింది. నూరేళ్ల వయసులోనూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవచ్చని చాటి చెప్పింది. అమెరికాకు చెందిన హెరోల్డ్ టెరెన్స్‌, ఆయన ప్రియురాలు జీన్ స్వెర్లిన్‌లు ఫ్రాన్స్‌లోని క్వారంటాన్‌ పట్టణంలో పెళ్లి చేసుకుని తమ ప్రేమ అమరమని చాటుకున్నారు. (Associated Press)