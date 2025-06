ETV Bharat / opinion

నడక 4 విధాల మేలు - రోజూ ఎన్ని అడుగులు నడవాలి? ఎప్పుడు నడవాలి?

Published : June 1, 2025 at 11:27 AM IST

What Should We Do For a Healthy Life Pratidhwani : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు పెద్దలు. ఈ రోజుకీ, ఏ రోజుకీ కూడా ఎంతో విలువైనది ఆ మాట. కానీ, ఆధునిక జీవనశైలిలో బిజీ షెడ్యూళ్లు, ఒత్తిళ్ల మధ్య ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ, కేటాయించే సమయం రెండూ తగ్గిపోతున్నాయి. జిమ్‌లు, యోగాల సంగతి పక్కన పెట్టండి నడక, చిన్నపాటి వ్యాయామాలకూ దూరం అవుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. ఇలా ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే శరీరం ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొంటుంది? రోజూ వాకింగ్ చేయడం సరే. ఎంత సమయం, ఎంత దూరం, ఎలాంటి జాగ్రత్తలతో చేయాలి? మధుమేహం, గుండె జబ్బులు వంటి ఆధునిక జీవనశైలి వ్యాధుల నుంచి బయటపడేందుకు నడక, వ్యాయామాలు ఎలా సాయ పడతాయి? ఆరోగ్యకర జీవనం కోసం ఏం చేయాలి? నడక 4విధాల మేలని ఎందుకు గుర్తించాలి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని.