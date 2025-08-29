ETV Bharat / opinion

అల్పపీడనాలకూ భయపడే పరిస్థితి! - భారీ వర్షాలు, వరదలకు కారణాలేంటి? - REASONS FOR MASSIVE RAINFALL

తుపానులకు తీసిపోని విధంగా కుండపోత వానలు కురిపిస్తున్న అల్పపీడనాలు - వాతావరణ మార్పులే ప్రకృతి విపత్తులకు కారణమవుతున్నాయా? - వాటి నుంచి మానవాలి నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలేంటి? - ఈ అంశాలపై నిపుణులేమంటున్నారు?

Reasons For Massive Rainfall In Recent Times
Reasons For Massive Rainfall In Recent Times (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 2:54 PM IST

4 Min Read

Reasons For Massive Rainfall In Recent Times : ఒకప్పుడు తుపాన్లు వస్తున్నాయంటే భయపడేవారు. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. అల్పపీడనాలు అన్నా కూడా భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అల్పపీడన ప్రభావంతో కురుస్తున్న అతి భారీ వర్షాలు, అవి సృష్టిస్తున్న బీభత్సం చూస్తే అలాగే ఉంది పరిస్థితి. తుపానుకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా రికార్డు స్థాయిలో వర్షాలను కురిపించింది తాజా అల్పపీడనం. ఊళ్లూ, ఏళ్లను ఏకం చేసింది. కనీవినీ ఎరుగని నష్టాన్ని మిగిల్చింది. మరి అల్పపీడనాలు ఎందుకు ఇలా మహోగ్రరూపం దాలుస్తున్నాయి. ఏ కారణాల వల్ల ఇవి కుండపోత వానలను కురిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో అనేక ప్రకృతి ఉత్పాతాలకు కారణం అవుతున్న వాతావరణ మార్పులే దీనికి దారి తీస్తున్నాయా? అదే నిజమైతే వీటి నుంచి మానవాళి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏమిటి.

వాతావరణ మార్పులే భారీ వర్షాలు, వరదలకు కారణవుతున్నాయా? (ETV)

ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పులు : వేసవిలో కుండపోత వానలు గడువుకు ముందే వచ్చేస్తున్న రుతుపవనాలు కొన్ని రోజులు అలా మురిపించి ఇలా ముఖం చాటేస్తున్న వానలు ఆకాశానికి చిల్లు పడిందా అన్నట్లు అకస్మాత్తుగా క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ తక్కువ వ్యవధిలో, తక్కువ ప్రాంతంలో అతి భారీ వర్షం ఇటీవల కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రకృతి పరంగా సంభవిస్తున్న ఎన్నడూ చూడని మార్పులు ఇవి. వాటి వరుసలో ఇప్పుడు అల్పపీడనాలు కూడా చేరాయి. బంగాళాఖాతంలో తాజాగా ఏర్పడిన అల్పపీడనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో బీభత్సమే సృష్టించింది. పలు జిల్లాల్లో 24 గంటల వ్యవధిలో 24 సెంటీమీటర్ల నుంచి 44 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావడం ఈ అల్పపీడన ఉగ్ర రూపానికి అద్దం పట్టే అంశమే.

అల్పపీడనాలు ఏవిధంగా ఏర్పడతాయి :

  • సాధారణంగా గాలుల కదలికల వల్ల పీడనాలు ఏర్పడతాయి.
  • ఈ పీడనాలు రెండు రకాలు. అల్పపీడనం, అధిక పీడనం.
  • గాలులు కూడా వేడిగాలి, చల్లగాలి అని రెండు రకాలు ఉంటాయి.
  • ఇవి భూమి, సముద్రం మీద వ్యాపించి ఉంటాయి.
  • సహజంగా వేడి గాలి తేలికగా ఉండి పైకి చేరుతుంది.
  • చల్లగాలి నీటి తేమ కారణంగా బరువుగా ఉండి భూ ఉపరితలం మీదకు చేరుతుంది.
  • సముద్ర ఉపరితలం వేడెక్కడం వల్ల చల్ల గాలిలో ఉండే తేమ ఆవిరై తేలికగా మారి పైకి చేరతాయి.
  • గాలిలో ఉండే నీటి ఆవిరి కూడా ఘనీభవించి నీటి స్ఫటికాలుగా మారుతుంది. అవన్నీ కలిసి దట్టమైన మేఘాలుగా ఏర్పడతాయి.
  • ఎక్కువ మొత్తంలో గాలులు పైకి చేరడం వల్ల భూ ఉపరితలం మీద ఖాళీ ఏర్పడుతుంది. దీన్నే అల్పపీడనం అంటారు.

ఈ నేపథ్యంలో చుట్టూ ఉన్న గాలులు అల్పపీడనం వైపు పరుగులు తీస్తాయి. ఆ వీచే గాలులతో పాటే మేఘాలు కూడా పయనించి చల్లగా మారి వర్షంగా కురుస్తాయి. ఆ గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే అల్పపీడన ప్రాంతంలో గుండ్రంగా వేగంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. అల్పపీడనం మరింత తీవ్రమైతే వాయుగుండంగా, ఇంకా బలపడితే తుపానుగా మారుతుంది.

మారుతున్న అల్పపీడనాల గమనం : సముద్రాల్లో అల్పపీడనాలు ఏర్పడడం సహజమే అయినా ఇటీవల కాలంలో అవి ఉగ్ర రూపం దాల్చడమే ఆందోళన కల్గిస్తోంది. సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు, ఇతర పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండడం వల్ల అవి తీవ్ర రూపం దాలుస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో అల్పపీడనాల గమనం కూడా మారుతుంది. గత ఏడాది పలు అల్పపీడనాల తీరు ఇందుకు ఉదాహరణ. సాధారణంగా అక్టోబర్‌-నవంబర్‌ 15 మధ్యలో ఏర్పడే అల్పపీడనాలు ఒడిశా, తూర్పు కోస్తా మధ్యలో తీరాన్ని తాకుతాయి. నవంబర్‌ 15 తర్వాత ఏర్పడితే మచిలీపట్నం, ఒంగోలు మధ్యలో, డిసెంబర్‌లో అయితే తమిళనాడులో తీరాన్ని దాటుతాయి. వీటి వల్ల తుపాన్ల గమనం కూడా మారుతోంది. 2023లో ఏర్పడిన తుపానులన్నీ గమనాన్ని మార్చుకున్నాయి. ఆ ఏడాది డిసెంబర్‌లో ఏర్పడిన మిగ్‌జాం తుపాను తీరం వైపు కదిలే క్రమంలో రెండు సార్లు దిశ మార్చుకుంది. తమిళనాడులో తీరం దాటాల్సిన తుపాను ఏపీలోని బాపట్ల సమీపంలో తీరం వైపు దూసుకు వచ్చింది. తీరాలు కోతకు గురి కావడం కూడా దీనికి ఒక కారణం. ఇలా ఇటీవల కాలంలో అల్పపీడనాలు, తుపానుల గమనం, అవి చూపించే ప్రభావాల్లో అనూహ్యమైన మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి.

వీటికి కారణమేంటంటే గ్లోబల్​గా జరుగుతున్న వాతావరణ మార్పులు. ఒక ప్రాంతానికి మరో ప్రాంతానికి వాతావరణంలో తేడా ఎందుకుంటుందంటే ఉష్ణోగ్రతల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాల వల్ల అల్పపీడనాలు ఏర్పడటం, ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి గాలులు కదలడం వల్లే ఈ తేడాలు ఉంటున్నాయి. దీనికి కారణం పట్టణాలు విపరీతంగా విస్తరించడం, వాహనాల కాలుష్యం, వేడిమి, పారిశ్రామిక కాలుష్యం వల్ల వాతావరణంలో ఆకస్మిక మార్పులు వస్తున్నాయి- శ్రీనివాసరావు, హైదరాబాద్​ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి

కుంభవృష్టి వర్షాలతో భారీగా ప్రాణ, ఆస్తినష్టం : అల్పపీడనాలు ఉగ్ర రూపం దాల్చడమే కాదు, అవి తరచూ ఏర్పడడం కూడా కలవరపెట్టే అంశంగా మారింది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌ నాటికే 8సార్లు అల్పపీడనాలు ఏర్పడ్డాయి. రుతుపవనాల సమయంలో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనాలు ఏర్పడడం సహజమే అయినా అవి వెంట వెంటనే ఏర్పడడం, తీవ్ర రూపం దాల్చడం, కుంభవృష్టి కురిపించడం అసాధారణమే అనే విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి. వైష్ణోదేవి వద్ద జరిగిన విషాద ఘటనలో 34 మంది చనిపోగా మరో 20 మంది వరకూ గాయపడ్డారు. ఉత్తరాదిలో క్లౌడ్‌బరస్ట్‌లు కూడా సంభవిస్తున్నాయి. జూన్‌లో ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఉత్తర కాశీ జిల్లాలో క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ సంభవించింది. ఆగస్టులో కూడా మరొకటి చోటు చేసుకుంది. వీటి వల్ల మెరుపు వర్షాలు, భారీ వరదలు సంభవించి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది.

వాతావరణమార్పులకు కొన్ని కారణాలు:

  • అడవుల నరికివేత
  • పారిశ్రామికీకరణ
  • కాలుష్య ఉద్గారాలు
  • పర్వత ప్రాంతాల సమతౌల్యాన్ని దెబ్బతీయడం
  • భూతాపం పెరగడం

అల్పపీడనాలు సహా ఇటీవల కాలంలో ప్రకృతిలో సంభవిస్తున్న మార్పులు మానవాళి మనుగడనే ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడూ చూడని తరహాలో విపత్తులు విరుచుకుపడుతున్నాయి. అయితే వీటన్నింటికీ కారణం మనిషి చేస్తున్న తప్పులు.

భారత్​లో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - ఓచోట కరవు మరోచోట వరదలు - ఎందుకిలా? - Prof Raghu Murtugudde Interview

'భవిష్యత్తులో వడగాలులు, వరదలు ఇంకా పెరుగుతాయి'

Reasons For Massive Rainfall In Recent Times : ఒకప్పుడు తుపాన్లు వస్తున్నాయంటే భయపడేవారు. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. అల్పపీడనాలు అన్నా కూడా భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అల్పపీడన ప్రభావంతో కురుస్తున్న అతి భారీ వర్షాలు, అవి సృష్టిస్తున్న బీభత్సం చూస్తే అలాగే ఉంది పరిస్థితి. తుపానుకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా రికార్డు స్థాయిలో వర్షాలను కురిపించింది తాజా అల్పపీడనం. ఊళ్లూ, ఏళ్లను ఏకం చేసింది. కనీవినీ ఎరుగని నష్టాన్ని మిగిల్చింది. మరి అల్పపీడనాలు ఎందుకు ఇలా మహోగ్రరూపం దాలుస్తున్నాయి. ఏ కారణాల వల్ల ఇవి కుండపోత వానలను కురిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో అనేక ప్రకృతి ఉత్పాతాలకు కారణం అవుతున్న వాతావరణ మార్పులే దీనికి దారి తీస్తున్నాయా? అదే నిజమైతే వీటి నుంచి మానవాళి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏమిటి.

వాతావరణ మార్పులే భారీ వర్షాలు, వరదలకు కారణవుతున్నాయా? (ETV)

ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పులు : వేసవిలో కుండపోత వానలు గడువుకు ముందే వచ్చేస్తున్న రుతుపవనాలు కొన్ని రోజులు అలా మురిపించి ఇలా ముఖం చాటేస్తున్న వానలు ఆకాశానికి చిల్లు పడిందా అన్నట్లు అకస్మాత్తుగా క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ తక్కువ వ్యవధిలో, తక్కువ ప్రాంతంలో అతి భారీ వర్షం ఇటీవల కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రకృతి పరంగా సంభవిస్తున్న ఎన్నడూ చూడని మార్పులు ఇవి. వాటి వరుసలో ఇప్పుడు అల్పపీడనాలు కూడా చేరాయి. బంగాళాఖాతంలో తాజాగా ఏర్పడిన అల్పపీడనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో బీభత్సమే సృష్టించింది. పలు జిల్లాల్లో 24 గంటల వ్యవధిలో 24 సెంటీమీటర్ల నుంచి 44 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావడం ఈ అల్పపీడన ఉగ్ర రూపానికి అద్దం పట్టే అంశమే.

అల్పపీడనాలు ఏవిధంగా ఏర్పడతాయి :

  • సాధారణంగా గాలుల కదలికల వల్ల పీడనాలు ఏర్పడతాయి.
  • ఈ పీడనాలు రెండు రకాలు. అల్పపీడనం, అధిక పీడనం.
  • గాలులు కూడా వేడిగాలి, చల్లగాలి అని రెండు రకాలు ఉంటాయి.
  • ఇవి భూమి, సముద్రం మీద వ్యాపించి ఉంటాయి.
  • సహజంగా వేడి గాలి తేలికగా ఉండి పైకి చేరుతుంది.
  • చల్లగాలి నీటి తేమ కారణంగా బరువుగా ఉండి భూ ఉపరితలం మీదకు చేరుతుంది.
  • సముద్ర ఉపరితలం వేడెక్కడం వల్ల చల్ల గాలిలో ఉండే తేమ ఆవిరై తేలికగా మారి పైకి చేరతాయి.
  • గాలిలో ఉండే నీటి ఆవిరి కూడా ఘనీభవించి నీటి స్ఫటికాలుగా మారుతుంది. అవన్నీ కలిసి దట్టమైన మేఘాలుగా ఏర్పడతాయి.
  • ఎక్కువ మొత్తంలో గాలులు పైకి చేరడం వల్ల భూ ఉపరితలం మీద ఖాళీ ఏర్పడుతుంది. దీన్నే అల్పపీడనం అంటారు.

ఈ నేపథ్యంలో చుట్టూ ఉన్న గాలులు అల్పపీడనం వైపు పరుగులు తీస్తాయి. ఆ వీచే గాలులతో పాటే మేఘాలు కూడా పయనించి చల్లగా మారి వర్షంగా కురుస్తాయి. ఆ గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే అల్పపీడన ప్రాంతంలో గుండ్రంగా వేగంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. అల్పపీడనం మరింత తీవ్రమైతే వాయుగుండంగా, ఇంకా బలపడితే తుపానుగా మారుతుంది.

మారుతున్న అల్పపీడనాల గమనం : సముద్రాల్లో అల్పపీడనాలు ఏర్పడడం సహజమే అయినా ఇటీవల కాలంలో అవి ఉగ్ర రూపం దాల్చడమే ఆందోళన కల్గిస్తోంది. సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు, ఇతర పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండడం వల్ల అవి తీవ్ర రూపం దాలుస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో అల్పపీడనాల గమనం కూడా మారుతుంది. గత ఏడాది పలు అల్పపీడనాల తీరు ఇందుకు ఉదాహరణ. సాధారణంగా అక్టోబర్‌-నవంబర్‌ 15 మధ్యలో ఏర్పడే అల్పపీడనాలు ఒడిశా, తూర్పు కోస్తా మధ్యలో తీరాన్ని తాకుతాయి. నవంబర్‌ 15 తర్వాత ఏర్పడితే మచిలీపట్నం, ఒంగోలు మధ్యలో, డిసెంబర్‌లో అయితే తమిళనాడులో తీరాన్ని దాటుతాయి. వీటి వల్ల తుపాన్ల గమనం కూడా మారుతోంది. 2023లో ఏర్పడిన తుపానులన్నీ గమనాన్ని మార్చుకున్నాయి. ఆ ఏడాది డిసెంబర్‌లో ఏర్పడిన మిగ్‌జాం తుపాను తీరం వైపు కదిలే క్రమంలో రెండు సార్లు దిశ మార్చుకుంది. తమిళనాడులో తీరం దాటాల్సిన తుపాను ఏపీలోని బాపట్ల సమీపంలో తీరం వైపు దూసుకు వచ్చింది. తీరాలు కోతకు గురి కావడం కూడా దీనికి ఒక కారణం. ఇలా ఇటీవల కాలంలో అల్పపీడనాలు, తుపానుల గమనం, అవి చూపించే ప్రభావాల్లో అనూహ్యమైన మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి.

వీటికి కారణమేంటంటే గ్లోబల్​గా జరుగుతున్న వాతావరణ మార్పులు. ఒక ప్రాంతానికి మరో ప్రాంతానికి వాతావరణంలో తేడా ఎందుకుంటుందంటే ఉష్ణోగ్రతల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాల వల్ల అల్పపీడనాలు ఏర్పడటం, ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి గాలులు కదలడం వల్లే ఈ తేడాలు ఉంటున్నాయి. దీనికి కారణం పట్టణాలు విపరీతంగా విస్తరించడం, వాహనాల కాలుష్యం, వేడిమి, పారిశ్రామిక కాలుష్యం వల్ల వాతావరణంలో ఆకస్మిక మార్పులు వస్తున్నాయి- శ్రీనివాసరావు, హైదరాబాద్​ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి

కుంభవృష్టి వర్షాలతో భారీగా ప్రాణ, ఆస్తినష్టం : అల్పపీడనాలు ఉగ్ర రూపం దాల్చడమే కాదు, అవి తరచూ ఏర్పడడం కూడా కలవరపెట్టే అంశంగా మారింది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌ నాటికే 8సార్లు అల్పపీడనాలు ఏర్పడ్డాయి. రుతుపవనాల సమయంలో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనాలు ఏర్పడడం సహజమే అయినా అవి వెంట వెంటనే ఏర్పడడం, తీవ్ర రూపం దాల్చడం, కుంభవృష్టి కురిపించడం అసాధారణమే అనే విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి. వైష్ణోదేవి వద్ద జరిగిన విషాద ఘటనలో 34 మంది చనిపోగా మరో 20 మంది వరకూ గాయపడ్డారు. ఉత్తరాదిలో క్లౌడ్‌బరస్ట్‌లు కూడా సంభవిస్తున్నాయి. జూన్‌లో ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఉత్తర కాశీ జిల్లాలో క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ సంభవించింది. ఆగస్టులో కూడా మరొకటి చోటు చేసుకుంది. వీటి వల్ల మెరుపు వర్షాలు, భారీ వరదలు సంభవించి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది.

వాతావరణమార్పులకు కొన్ని కారణాలు:

  • అడవుల నరికివేత
  • పారిశ్రామికీకరణ
  • కాలుష్య ఉద్గారాలు
  • పర్వత ప్రాంతాల సమతౌల్యాన్ని దెబ్బతీయడం
  • భూతాపం పెరగడం

అల్పపీడనాలు సహా ఇటీవల కాలంలో ప్రకృతిలో సంభవిస్తున్న మార్పులు మానవాళి మనుగడనే ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడూ చూడని తరహాలో విపత్తులు విరుచుకుపడుతున్నాయి. అయితే వీటన్నింటికీ కారణం మనిషి చేస్తున్న తప్పులు.

భారత్​లో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - ఓచోట కరవు మరోచోట వరదలు - ఎందుకిలా? - Prof Raghu Murtugudde Interview

'భవిష్యత్తులో వడగాలులు, వరదలు ఇంకా పెరుగుతాయి'

For All Latest Updates

TAGGED:

REASONS FOR MASSIVE RAINFALLMASSIVE RAINS DUE TO LOW PRESSUREప్రకృతి విపత్తులకు కారణాలుTORRENTIAL RAINS IN TELANGANAREASONS FOR MASSIVE RAINFALL

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అందానికి బాదం నూనె - ఇలా వాడితే జుట్టు సమస్యలూ పోతాయట!

కుజ దోషాలు పోగొట్టే స్కంద షష్టి- ఎలా పూజ చేసుకోవాలి?

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దర్శించాల్సిన ప్రముఖ దేవాలయాలు! - మీరు వెళ్లొచ్చారా!

కన్ను ఉబ్బి, దృష్టి మసకబారుతోందా? - అది గ్లకోమా కావొచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.