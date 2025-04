ETV Bharat / opinion

ఉగ్రమూకలను తుదముట్టించేదెలా? - TERROR ATTACK IN PAHALGAM

Published : April 24, 2025 at 11:30 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Terror Attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir : కొంతకాలంగా ప్రశాంతంగా ఉంది అనుకుంటున్న జమ్ముకశ్మీర్‌ మరోసారి ఉగ్రదాడితో ఉలిక్కి పడింది. అనంత్‌నాగ్ జిల్లాలోని పహల్గామ్‌లోని లోయ నెత్తురోడింది. 28మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 20మందికి పైగా గాయపడ్డారు. 2019లో జరిగిన పుల్వామా దాడి తర్వాత అత్యంత హేయమైన దాడిగా యావత్‌ దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందీ ఘటన.